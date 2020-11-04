«Сейчас все занимаются политикой. Это данность, а не выбор». Скоро стартует Всемирная неделя предпринимательства

Источник материала: Tut.by

Всемирная неделя предпринимательства пройдет 16−22 ноября. Ее ключевая тема в нынешнем году — бизнес в переломное время. «Мы выражаем солидарность и поддержку всем предпринимателям, пострадавшим за свои убеждения и политические взгляды. И призываем бизнесменов объединиться, присоединиться к Всемирной недели предпринимательства и обсудить в рамках мероприятий GEW Belarus здравый и законный выход из сложившегося в стране общественно-политического и экономического кризиса», — заявляют организаторы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А пока организаторы Всемирной недели предпринимательства опубликовали свой манифест. Приводим его полностью.

«Деньги и бизнес любят тишину, особенно в такой тихой стране как Беларусь. Знаете почему? Потому что в белорусских реалиях тишина дает надежду, что тобой не займутся те, в чьих руках власть.

Все белорусские предприниматели любого уровня: от ремесленника до ИТ стартапа на Майбахе зависят от единственного действующего в стране права, именуемого „телефонным“.

До этого года правило тишины в стране с большего соблюдалось. Те, кто его нарушал либо тихо исчезали отбывать свои сроки в тюрьмы и колонии, либо громко туда водворялись, в сопровождении публикаций в СМИ и комментариев в соцсетях. Были примеры помилованных за компенсацию, отправленных искупать вину на загнувшиеся предприятия и даже восстановленные в правах руководителей крупнейшими IT-проектами.

Но этот год изменил и отменил многие правила и права. Белорусский бизнес, и без того привыкший выживать вопреки, самостоятельно и исключительно в стрессе, сначала остался один на один с ковидными, а после и с поствыборными последствиями.

Пандемия сократила ряды мелких предпринимателей значительно, но не критично. Белорусские бизнесмены, пережившие не один финансовый коллапс, оказались не просто жизнестойкими, но и способными к быстрому самовосстановлению и преобразованию. Во многом, благодаря тому, что сегодня называют „рождением нации“, то есть, общественной сплоченности, солидарности и взаимопомощи.

Когда власть отвернулась от бизнеса с приходом COVID-19, никто не удивился. Но оставалась надежда, что если не помогают, то хотя бы не будут мешать. В августе выяснилось, что будут и даже очень.

Бизнес, как и все общество, поделился на угодных и нет. Справедливости ради, надо сказать, что это разделение существовало всегда. Только неугодные из просто неприятных перешли в категорию гонимых.

Посмел нарушить тишину и высказаться в поддержку несогласных с результатами голосования, насилием, заключением под стражу по надуманным предлогам? Получи проверку санстанции, налоговой, ДФР, расторжение договора аренды, проблемы с проверками по части пожарной безопасности и ограничительные постановления Минздрава.

Мало? Тогда добро пожаловать в СИЗО с опцией бесконечного продления под стражей и разоблачительными сюжетами на госканалах в лучших традициях желтой чернухи.

Один крупный белорусский бизнесмен недавно сказал, что бизнес не занимается политикой, он занимается экономикой. Да, но НЕТ! Потому что сегодня в нашей стране все занимаются политикой. Это данность, а не выбор. Ее нужно принять, осознать и решить для себя, какую роль лично я играю в истории „Беларусь 2020“. Время эвфемизмов и популизма прошло. Сейчас только конкретно и по существу вопроса. Как в деловом сообществе любят.

Организаторы Всемирной недели предпринимательства в Беларуси для себя этот выбор сделали. Мы категорически против насилия в любом его проявлении. То давление, которое сейчас оказывают на белорусских бизнесменов является психологическим, экономическим и физическим насилием.

Это не конкурентная бизнес-среда, а экономический геноцид! Использование административного, судебного и силового аппарата для уничтожения бизнеса людей, выразивших несогласие с политикой властей, является преступным превышением полномочий.

Возможно, деньги любят тишину, но только не гробовую!»