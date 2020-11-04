ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какая компания с белорусским капиталом заплатила больше всего налогов в Литве

04.11.2020 15:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самым крупным поставщиком налогов в литовскую казну среди компаний с белорусским капиталом за три квартала этого года стала компания Yukon Advanced Optics Worldwide.


Фото: Reuters

Согласно информации Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы (VMI), Yukon Advanced Optics Worldwide перечислила с ее счета 4,374 млн евро и заняла 152-е место в топ-500 крупнейших плательщиков налогов в этой стране.

Yukon Advanced Optics Worldwide, которая является одним из мировых лидеров по разработке и производству оптических приборов, основал в начале 1990-х годов лидчанин Александр Ольшевский. Он является ее ключевым собственником. В начале 2010-х годов компания перевела головной офис в Вильнюс. В Беларуси работает дочерняя структура «Белтекс Оптикс», в которую входят завод в Лиде и центр разработки в Минске. В группу входят также производственные подразделения в России и Китае, центр разработки в Украине и торговые офисы в Великобритании и США.

По налоговым отчислениям в этот период Yukon Advanced Optics Worldwide обошел калийный терминал BKT и торговую дочку Группы компаний «Содружество» — Sodrugestvo Baltija. Одним из совладельцев BKT является «Беларуськалий», а компанию «Содружество» — одного из крупнейших в мире производителей кормов — создали выходцы из Беларуси Александр и Наталья Луценко. BKT занял в рейтинге литовских налоговиков 163-е место, заплатив 4,16 млн евро, Sodrugestvo Baltija — 315-е (2,294 млн евро).

Компании с белорусским капиталом присутствуют в муниципальных рейтингах Государственной налоговой инспекции Литвы. Санаторий «Беларусь» Управления делами президента Беларуси занял 3-е место (732 тыс. евро) в Друскининкае, а торговая компания Белорусского металлургического завода Prekybos namai BMZ-Baltija — 14-е в Шауляйском уезде (1,187 млн евро).

Важнейшими предприятиями-налогоплательщиками Литвы в январе-сентябре этого года стали ORLEN Lietuva (228,177 млн евро), Okseta (198,438 млн евро) и Klaipėdos nafta (152,51 млн евро).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По налоговым отчислениям она обошла калийный терминал BKT и торговую дочку Группы компаний «Содружество».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Из-за пуска БелАЭС. Литва направила Беларуси очередную ноту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика