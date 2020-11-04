Какая компания с белорусским капиталом заплатила больше всего налогов в Литве

Источник материала: Tut.by

Самым крупным поставщиком налогов в литовскую казну среди компаний с белорусским капиталом за три квартала этого года стала компания Yukon Advanced Optics Worldwide.



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Согласно информации Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы (VMI), Yukon Advanced Optics Worldwide перечислила с ее счета 4,374 млн евро и заняла 152-е место в топ-500 крупнейших плательщиков налогов в этой стране.

Yukon Advanced Optics Worldwide, которая является одним из мировых лидеров по разработке и производству оптических приборов, основал в начале 1990-х годов лидчанин Александр Ольшевский. Он является ее ключевым собственником. В начале 2010-х годов компания перевела головной офис в Вильнюс. В Беларуси работает дочерняя структура «Белтекс Оптикс», в которую входят завод в Лиде и центр разработки в Минске. В группу входят также производственные подразделения в России и Китае, центр разработки в Украине и торговые офисы в Великобритании и США.

По налоговым отчислениям в этот период Yukon Advanced Optics Worldwide обошел калийный терминал BKT и торговую дочку Группы компаний «Содружество» — Sodrugestvo Baltija. Одним из совладельцев BKT является «Беларуськалий», а компанию «Содружество» — одного из крупнейших в мире производителей кормов — создали выходцы из Беларуси Александр и Наталья Луценко. BKT занял в рейтинге литовских налоговиков 163-е место, заплатив 4,16 млн евро, Sodrugestvo Baltija — 315-е (2,294 млн евро).

Компании с белорусским капиталом присутствуют в муниципальных рейтингах Государственной налоговой инспекции Литвы. Санаторий «Беларусь» Управления делами президента Беларуси занял 3-е место (732 тыс. евро) в Друскининкае, а торговая компания Белорусского металлургического завода Prekybos namai BMZ-Baltija — 14-е в Шауляйском уезде (1,187 млн евро).

Важнейшими предприятиями-налогоплательщиками Литвы в январе-сентябре этого года стали ORLEN Lietuva (228,177 млн евро), Okseta (198,438 млн евро) и Klaipėdos nafta (152,51 млн евро).