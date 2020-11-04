Экономист об электронных деньгах: это не удержит предпринимателей в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

Власти Беларуси регулярно предпринимают усилия для того, чтобы привести страну к цифровой экономике и сделать ее более привлекательной для представителей бизнес-сообщества и инвесторов. Так, в четверг Нацбанк внес изменения в правила осуществления операций с электронными деньгами, чтобы существенно расширить возможности их использования.

Корреспондент Sputnik пообщалась с известным белорусским экономистом Ярославом Романчуком и выяснила, как новые возможности, предоставленные регулятором, повлияют на ведение бизнеса в стране и в целом на экономику.

Плюсы для бизнеса и банков

По словам экономиста, это прекрасно, когда в стране есть платежные ресурсы, разного рода разбивки и платежные инструменты. "Расширение их - это, конечно же, позитив, потому что у производителей товаров и услуг появляются дополнительные возможности снижать традиционные издержки. Также сокращается спрос на "бумажную" валюту - на рубль, на доллар", - пояснил Романчук.

Чем больше будут проводиться операций с электронными деньгами, чем выше будет к ним доверие, тем лучше это повлияет на экономику в целом и на те субъекты хозяйствования, которые выберут именно такой путь расчетов.

"Я так понимаю, Нацбанк это все узаконил, поскольку это реально снижает давление на белорусский рубль. Потому что очевидно, что если под запретом такие инструменты, люди будут переходить в доллар и евро, чтобы минимизировать риски, связанные с нестабильностью белорусской валюты. Это также вопрос переноса управления доверием: "Не доверяете нам? Можете оставаться у нас, но при этом использовать в расчетах те инструменты, которым вы доверяете", - рассказал эксперт.

Он отметил, что электронные деньги стали реальностью, их давно легализовали центральные банки, активно используют по всему миру, поэтому факт расширения возможностей расчета ими в Беларуси существенно облегчает жизнь тех, кто в той или иной степени завязан на производственной, бытовой или потребительской цепочке.

Преимущества получают и банки. "Банки занимаются разного рода операциями с деньгами. Если банкам разрешат полноценно пользоваться электронными деньгами, в том числе различными коинами, платежными электронными расписками, это будет прекрасно. Сегодня это целый пласт экономики на сотни миллиардов долларов, во всем мире используют такие инструменты, и я не вижу ничего предосудительного в этом. Тем более, центральные банки разных стран собираются уже свои электронные деньги выпускать. Это нормальный шаг к цивилизации", - считает Ярослав Романчук.

Влияние на IT и госсектор

Экономист подчеркнул, что нужно разделять правительство и конкретные коммерческие организации, которые могут зарабатывать на переходе на электронные деньги.

"Я двумя руками за то, чтобы наши белорусские компании, в том числе в IT-секторе, активно использовали современные электронные технологии, расписки и платежи. Это то, что пользуется спросом в мире, и чем больше в этом будет белорусского, тем больше будет возможностей для белорусского бизнеса", - заявил он.

Что касается правительства, то, по мнению Романчука, его скромная роль заключается в том, чтобы не мешать бизнесу использовать этот инструмент. "Не мешать можно в том числе и тем, чтобы не разрушать нематериальные активы в виде доверия и репутации Беларуси. Потому что когда Республика Беларусь в последние месяцы в контексте всех событий стала токсичным брендом, это даже при всех преимуществах для бизнеса накладывает негативный отпечаток, который снижает нашу привлекательность и конкурентоспособность. Чем быстрее закончится политический кризис, тем больше будет экономической свободы в стране, в том числе в плане использования разного рода денежных и платежных инструментов и тем быстрее страна вырвется из рецессии на траекторию устойчивого роста", - убежден Романчук.

Он отметил, что разговоры об электронных деньгах к львиной доле госбизнеса в Беларуси не имеет никакого отношения. "Как бы мы не хотели решить проблему неплатежей, дебиторки, финансовой и платежной дисциплины, она не решается ни в электронном, ни в каком-то другом виде. Здесь совершенно другая мотивация. Директоры предприятий выводят товары, потому что им велят наращивать экспортные показатели. А вернется он, не вернется, и в какую это цену обойдется самим предприятиям и банкам, не известно", - констатировал экономический эксперт.

По словам собеседника, во главе угла должны стоять интересы частных инвестиционных проектов, возможность использования ими разных платежных систем и инструментов. "Государство должно только разрешать и больше не иметь к этому никакого отношения. Декрет №8 и подготовленные в него изменения является как раз одним из лучших в этой сфере законодательных актов, но легализация расчета электронными деньгами не должна подменять факт вынесения за скобки платежной дисциплины целого большого куска экономики в виде госсектора. Это самая большая проблема белорусская экономики, которая есть. Плюс банки, которые держат олигополию во главе с Набанком. Все эти вещи нужно разбивать в пух и прах и создавать полноценное конкурентное поле, в котором стоимость денег упадет раз в пять: из наших кредитов по 20-25% в рублях будет нормальная стоимость кредитов до 5%", - объяснил он.

Релокацию это не остановит

На вопрос о том, может ли введение дополнительных финансовых инструментов для бизнеса остановить релокацию предпринимателей из Беларуси, связанную с политическими событиями, Романчук ответил отрицательно.

"К сожалению, сейчас никакие дополнительные разрешенные финансовые инструменты не вернут привлекательность Беларуси для представителей того же IT-сектора, которые релоцируются из страны. Люди выходят на улицы и уезжают из страны не потому, что им чего-то не хватает технически и технологически. Им не хватает конкретных вещей: соблюдения законов, свободы, честности со стороны властей, безопасности", - подчеркнул экономист.

Он пояснил, что тот же IT-сектор может зарабатывать деньги, пользуясь новыми инструментами, но фактор отсутствия безопасности все равно является доминирующим. "Пока не будет решен политический кризис, пока не вернется доверие к власти, никакие технические и технологические "примочки" не удержат IT-специалистов и предпринимателей в стране, как это не прискорбно звучит", - заключил Ярослав Романчук.