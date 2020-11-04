ФПБ: Опубликованные поправки - рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции

Источник материала: Tut.by

Опубликованный Координационным советом документ, содержащий «предложения по изменению Конституции Беларуси» — рабочий вариант предложений от Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в ФПБ.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

— Вчера в интернет-пространстве была размещена информация о якобы подготовленных финальных изменениях в Конституцию. Хочу сразу подчеркнуть: это не соответствует действительности. Кто-то в очередной раз пытается ввести людей в заблуждение абсолютно на ровном месте. Просто так такие вещи не делаются — это говорит об ангажированности этих людей. Опубликованная информация — это рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции, — прокомментировала TUT.BY заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

В опубликованном документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. И затрагиваются только «социальные» статьи, «политические» не упоминаются. По словам Елены Манкевич, профсоюзы ежедневно работают на защиту социально-экономических и трудовых прав людей, поэтому абсолютно логично, что изначально ФПБ были предложены те конституционные нормы, которые касаются этих вопросов.

— Причем хочу подчеркнуть, что это стартовый вариант, который сейчас широко обсуждается всем профсоюзным активом. И никакой тайны или кулуарности здесь нет. Собираем мнения и предложения людей, дополняем свои разработки или передаем какие-то вопросы на другие диалоговые площадки. В итоге вся собранная профсоюзами информация и предложения по изменению Конституции будут обобщены и направлены разработчикам, — рассказала Елена Манкевич.

Напомним, накануне Координационный совет опубликовал документ , полученный от собственных источников, в котором содержатся якобы предложения по изменению Конституции.