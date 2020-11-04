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В бюджете опять увеличивается дыра. Дефицит вырос до 1,8 млрд рублей

04.11.2020 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доходы казны не успевают за растущими расходами. Дефицит республиканского бюджета снова увеличился и достиг 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Дефицит бюджета резко вырос в июне: по итогам пяти месяцев дефицит всего 70 млн рублей, а по итогам полугодия уже 1,8 млрд. В июле-августе превышение расходов над доходами удалось немного сократить до 1,5 млрд рублей, но ненадолго. По итогам девяти месяцев доходы республиканского бюджета составили 16,3 млрд рублей, расходы — 18,1 млрд рублей. Доходы республиканского бюджета по сравнению с прошлым годом снизились, а расходы выросли: год назад расходы за такой же период были на 3 млрд рублей ниже, а доходы — на 1,4 млрд рублей выше.

Доходы бюджета сектора государственного управления, который включает республиканский бюджет и местные бюджеты, а также ФСЗН, составили 37,2 млрд рублей, а расходы — 39,2 млрд рублей. Дефицит сложился в размере 2 млрд рублей.

НДС принес бюджету 9,2 млрд рублей (74% уточненного годового плана), налог на прибыль — 1,5 млрд рублей (40,2% плана), акцизы — 2,3 млрд рублей (72% плана), доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей (57% плана).

В расходах первое место занимает финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и государственные СМИ) — 12,8 млрд рублей. На общегосударственную деятельность направлено 8,7 млрд рублей, а на финансирование национальной экономики 3,9 млрд рублей.

Поступления в Фонд соцзащиты населения составили 12,8 млрд рублей, а расходы фонда — 12,7 млрд рублей.

По итогам 2020 года дефицит бюджета ожидается в размере до 5 млрд рублей, он значительно превысит запланированный изначально разрыв расходов и доходов казны. По оценкам Минфина, половина дефицита — это нефтяные потери, снижение пошлин, снижение экспорта нефтепродуктов. Кроме того, бюджет недополучит по налогу на прибыль и дивиденды более 2 млрд рублей.

 
 
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