Евросоюз предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников и Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, согласовали начало процедуры запуска санкций, которые должны коснутся высокопоставленных белорусских чиновников и Александра Лукашенко. Об этом сообщают различные источники.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС сообщает , что постоянные представители членов ЕС приняли решение расширить ограничительные меры в отношении белорусского руководства, в том числе Александра Лукашенко: оно будет официально утверждено и вступит в силу в ближайшие дни. РИА Новости также сообщает о том, что запущена официальная процедура оформления санкционного списка, который вступит в силу 6 ноября.

В то же время журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что санкции коснутся 14 белорусских чиновников, а также Александра Лукашенко.

«Послы ЕС только что дали „зеленый свет“ заморозке активов и запрету на въезд Лукашенко + 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу», — говорится в сообщении журналиста.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Вскоре совет ЕС в своем заявлении выразил готовность ввести новые ограничительные меры против организаций и высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация в нашей стране не улучшится.