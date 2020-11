Евросоюз предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников и Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, согласовали начало процедуры запуска санкций, которые должны коснутся высокопоставленных белорусских чиновников и Александра Лукашенко. Об этом сообщают различные источники.

ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС сообщает , что постоянные представители членов ЕС приняли решение расширить ограничительные меры в отношении белорусского руководства, в том числе Александра Лукашенко: оно будет официально утверждено и вступит в силу в ближайшие дни. РИА Новости также сообщает о том, что запущена официальная процедура оформления санкционного списка, который вступит в силу 6 ноября.

В то же время журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что санкции коснутся 14 белорусских чиновников, а также Александра Лукашенко.

«Послы ЕС только что дали „зеленый свет“ заморозке активов и запрету на въезд Лукашенко + 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу», — говорится в сообщении журналиста.