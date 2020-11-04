ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников и Лукашенко

04.11.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, согласовали начало процедуры запуска санкций, которые должны коснутся высокопоставленных белорусских чиновников и Александра Лукашенко. Об этом сообщают различные источники.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС сообщает, что постоянные представители членов ЕС приняли решение расширить ограничительные меры в отношении белорусского руководства, в том числе Александра Лукашенко: оно будет официально утверждено и вступит в силу в ближайшие дни. РИА Новости также сообщает о том, что запущена официальная процедура оформления санкционного списка, который вступит в силу 6 ноября.

В то же время журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что санкции коснутся 14 белорусских чиновников, а также Александра Лукашенко.

«Послы ЕС только что дали „зеленый свет“ заморозке активов и запрету на въезд Лукашенко + 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу», — говорится в сообщении журналиста.

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».
Вскоре совет ЕС в своем заявлении выразил готовность ввести новые ограничительные меры против организаций и высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация в нашей стране не улучшится.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, согласовали начало процедуры запуска санкций, которые должны коснутся высокопоставленных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ФПБ: Опубликованные поправки - рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика