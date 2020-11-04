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Евросоюз предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников и Лукашенко
04.11.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, согласовали начало процедуры запуска санкций, которые должны коснутся высокопоставленных белорусских чиновников и Александра Лукашенко. Об этом сообщают различные источники.
ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС
В то же время журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что санкции коснутся 14 белорусских чиновников, а также Александра Лукашенко.
«Послы ЕС только что дали „зеленый свет“ заморозке активов и запрету на въезд Лукашенко + 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу», — говорится в сообщении журналиста.
Напомним, 2 октября ЕС
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Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, согласовали начало процедуры запуска санкций, которые должны коснутся высокопоставленных...
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