Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября провели телефонные переговоры. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: пресс-служба президента России

О чем говорили стороны, пока не известно. На сайтах пресс-служб президентов нет информации.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались 2 октября, до этого они встречались в Сочи 14 сентября. Тогда Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране, Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, обсуждались вопросы поставок энергоносителей.