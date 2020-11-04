|
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
04.11.2020 19:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября провели телефонные переговоры. Об этом
О чем говорили стороны, пока не известно. На сайтах пресс-служб президентов нет информации.
Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались 2 октября, до этого они встречались в Сочи 14 сентября. Тогда Путин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября провели телефонные переговоры.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)