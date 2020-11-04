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Караев прибыл в Гродно на новую должность. Его встретил Караник
04.11.2020 21:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юрий Караев приступает к новым обязанностям помощника президента. 4 ноября его представили коллективу Гродненского облисполкома,
— Те задачи, которые глава государства ставил, — это узнать кадры, потом смотреть, как их назначают, смотреть за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач. Тоже это непросто, потому что у каждого же и свои специфические особенности, и секреты. Поэтому впервые такое поручение, видимо, помощнику главы государства, но координация усилий нужна, в том числе с преодолением тех негативных последствий, наших моментов, которые сейчас в обществе происходят, — заявил Юрий Караев.
Глава Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил, что опыт Караева позволит более оперативно решать вопросы, которые стоят перед регионом.
— Масштаб задач, который стоит перед регионом, тоже прекрасно понимаем — и я, и Юрий Хаджимуратович. И опять же в сфере сейчас начатых диалоговых площадок, в сфере конституционной реформы. Возможность подключиться к этому процессу, возможность максимально оперативно обеспечить передачу данных, использование его опыта организации работы на разных участках, где ему приходилось служить, — вот это то, что позволит, наверное, более оперативно и более глубоко решать вопросы, которые стоят перед регионом, — считает Караник.
Служебное удостоверение Караеву вручил первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.
Напомним, 29 октября Александр Лукашенко
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Юрий Караев приступает к новым обязанностям помощника президента. 4 ноября его представили коллективу Гродненского облисполкома, сообщает телеканал СТВ.
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