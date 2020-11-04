Караев прибыл в Гродно на новую должность. Его встретил Караник

Источник материала: Tut.by

Юрий Караев приступает к новым обязанностям помощника президента. 4 ноября его представили коллективу Гродненского облисполкома, сообщает телеканал СТВ.



Фото: СТВ

— Те задачи, которые глава государства ставил, — это узнать кадры, потом смотреть, как их назначают, смотреть за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач. Тоже это непросто, потому что у каждого же и свои специфические особенности, и секреты. Поэтому впервые такое поручение, видимо, помощнику главы государства, но координация усилий нужна, в том числе с преодолением тех негативных последствий, наших моментов, которые сейчас в обществе происходят, — заявил Юрий Караев.

Глава Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил, что опыт Караева позволит более оперативно решать вопросы, которые стоят перед регионом.

— Масштаб задач, который стоит перед регионом, тоже прекрасно понимаем — и я, и Юрий Хаджимуратович. И опять же в сфере сейчас начатых диалоговых площадок, в сфере конституционной реформы. Возможность подключиться к этому процессу, возможность максимально оперативно обеспечить передачу данных, использование его опыта организации работы на разных участках, где ему приходилось служить, — вот это то, что позволит, наверное, более оперативно и более глубоко решать вопросы, которые стоят перед регионом, — считает Караник.

Служебное удостоверение Караеву вручил первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.

Напомним, 29 октября Александр Лукашенко назначил трех помощников президента. Валерий Вакульчик стал помощником по Брестской области, Александр Барсуков — по Минску, а экс-министр МВД Юрий Караев — по Гродненской области. На место Караева пришел Иван Кубраков.