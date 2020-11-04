Лукашенко хочет купить нефтяное месторождение в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лидеры двух стран провели в среду телефонный разговор , который продолжался около часа: стороны рассмотрели ряд вопросов международной повестки и двухсторонних отношений.

"Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Путин данную идею поддержал. Главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.

Как Беларусь добывает нефть в РФ

По информации производственного объединения "Беларуснефть", республика добывает нефть в России с 2013 года – этим занимается созданное в 2010-м ОАО "Нефтяная компания "Янгпур".

Компания имеет лицензии на право пользования недрами Известинского (тысяча квадратных километров) и Южно-Тыдэоттинского (почти 500 квадратных километров) участков, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе. В активе "Янгпура" семь месторождений (на шести ведется разработка).

В 2019 году компания добыла 206 тысяч тонн нефти, годом ранее – 193 тысячи тонн.