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Лукашенко хочет купить нефтяное месторождение в России
05.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ, сообщили в пресс-службе главы государства.
Российская газета/POOL
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"Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России", – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что Путин данную идею поддержал. Главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.
Как Беларусь добывает нефть в РФ
По информации производственного объединения "Беларуснефть", республика добывает нефть в России с 2013 года – этим занимается созданное в 2010-м ОАО "Нефтяная компания "Янгпур".
Компания имеет лицензии на право пользования недрами Известинского (тысяча квадратных километров) и Южно-Тыдэоттинского (почти 500 квадратных километров) участков, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе. В активе "Янгпура" семь месторождений (на шести ведется разработка).
В 2019 году компания добыла 206 тысяч тонн нефти, годом ранее – 193 тысячи тонн.
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Путин идею белорусского коллеги поддержал, главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.
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