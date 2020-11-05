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Межпарламентский союз в Женеве озвучил решение по «делу Гончара». Показания давал экс-боец СОБРа Гаравский

05.11.2020 07:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Женеве огласили решение Руководящего совета Межпарламентского союза по «делу Виктора Гончара». Ранее показания членам комитета по правам парламентариев МПС дал экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, который утверждает, что причастен к похищению и убийствам известных белорусских оппозиционных политиков 20 лет назад.


Межпарламентский союз призвал власти Беларуси сделать все возможное для полного расследования дела об исчезновении в 1999 году бывшего главы Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и привлечения виновных к ответственности, сообщает DW. В МПС отметили, что после прошедших президентских выборов расследование «дела Гончара» приобретает все большее значение.

По данным издания, при принятии решения Руководящим советом МПС в Женеве присутствовали три представителя Национального собрания Беларуси, они не высказали замечаний или комментариев.

МПС создан для координации действий парламентов мира, в его состав входит и Беларусь. Комитет по гражданским правам парламентариев МПС начал заниматься вопросом нарушения прав Виктора Гончара еще в 1998 году, до его исчезновения. МПС не раз призывал к расследованию исчезновения политика.

Комитет рассматривал дело Гончара в конце октября. На онлайн заседании рассмотрели около 300 дел депутатов из 19 стран. 22 октября на вопросы членов комитета по правам парламентариев ответил и экс-боец СОБРа Юрий Гаравский. Он рассказал, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

В решении Руководящего совета МПС сказано, что Гаравский предоставил членам комитета подробную информацию об обстоятельствах похищении и убийства Гончара и Красовского, включая координаты места, где предположительно были захоронены их тела, передает DW.

Рассказ Гаравского и реакция в Беларуси

В интервью изданию Deutsche Welle, которое было опубликовано в декабре прошлого года, Гаравский рассказал, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.

Белорусские силовые ведомства комментировать информацию из интервью Юрия Гаравского отказались.

Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY сразу после выхода интервью заявил, что СОБР не имеет отношения к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. А Юрий Гаравский никогда в спецподразделении под его командованием не служил. Спустя сутки Павличенко сказал «Нашай Ніве», что Гаравского вообще не знает — просто перепутал его с другим бойцом.

Интервью прокомментировал и экс-глава МВД Юрий Сиваков. Он заявил, что не знал и не мог знать Гаравского. По мнению экс-министра, интервью сделано специально накануне встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.

Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в Следственный комитет Беларуси с просьбой возобновить предварительное следствие по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского в связи с появившейся информацией.

Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову заявил, что «никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды». Публикации DW президент назвал провокацией и сообщил, что дал команду Следственному комитету разобраться с озвученной информацией.

25 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. В марте 2020 года дело приостановили.

В январе текущего года было возобновлено предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. В мае жене Красовского отказали в возобновлении следствия.

Что касается дела исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, то в Следственном комитете посчитали, что основания для его возобновления отсутствуют.

 
 
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В Женеве огласили решение Руководящего совета Межпарламентского союза по «делу Виктора Гончара». Ранее показания членам комитета по правам парламентариев МПС...
 
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