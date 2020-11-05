Трамп или Байден - есть ли разница для Беларуси и какая

Источник материала: Tut.by

США выбирают 46-го президента в своей истории. На эту должность претендует действующий президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и демократ Джо Байден. Считать голоса будут еще несколько дней, но пока, по оценкам экспертов, Байден ближе к победе. В ожидании итогов выборов TUT.BY узнал у экспертов, имеет ли значение для Беларуси, кто станет президентом США.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В политике не менее важны стиль и процедуры»

В последние годы отношения Беларуси и США заметно потеплели: с белорусской стороны были сняты ограничения на число американских дипломатов, спустя 12 лет страны приняли решение назначить послов, Минск посетили высокие американские чиновники, в том числе госсекретарь Майкл Помпео.

Но президентские выборы в Беларуси вернули жесткость в риторику США по отношению к официальному Минску. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси после выборов сложилась ужасная ситуация, Майкл Помпео подчеркнул, что США принципиально поддерживают проведение свободных и справедливых выборов, отражающих волю белорусского народа, и отмечают, что прошедшие 9 августа выборы таковыми не являлись.

Что же будет с отношениями Беларуси и США после американских выборов?

Директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир Евгений Румер считает, что, несмотря на положение Беларуси между Россией и НАТО, за три последних десятилетия отношения США с «последней диктатурой Европы» оставались по большей части замороженными.

— В некоторых кругах в Вашингтоне разворот на Запад, который Лукашенко предпринял после 2014 года, пытаясь найти противовес России, породил надежды на то, что Беларусь переориентируется на Запад. Протесты в этой стране стали сюрпризом по обе стороны Атлантики. Однако у Вашингтона, как и у Брюсселя, немного инструментов для того, чтобы повлиять на ход противостояния Лукашенко и протестующих — разве что заявления с осуждением режима, санкции и моральная поддержка оппозиции, — пишет Евгений Румер на Carnegie.ru .

Такая ситуация вряд ли изменится до конца срока Трампа, да и потом, даже если победит Байден, действия США будут определяться событиями в самой Беларуси, считает эксперт.

— Если Лукашенко жестко подавит протест, а также получит поддержку от России, то за этим последуют новые санкции и новые осуждения, но вряд ли что-то большее. Если же протесты сойдут на нет, то американская политика вернется к состоянию до 2014 года, когда отношения с Минском были чисто символическими. Даже если в Минске начнется восстание по образцу Майдана — что маловероятно, — трудно представить, что США станут активно вмешиваться. При нынешнем уровне международной напряженности значение Беларуси как моста и барьера между Россией и НАТО, а также наличие союзного договора между Москвой и Минском остудят пыл даже самых ярых сторонников активных действий из опасения, что это может спровоцировать российское вторжение. Звучит не очень вдохновляюще, и многие, возможно, скажут, что все останется как прежде. Но в политике не менее важны стиль и процедуры. Ни то, ни другое не дает гарантии успеха, но альтернатива — дурной стиль и нарушенные процедуры — обычно ведет к провалу, — отмечает Евгений Румер.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров согласен с мнением, что действия США будут определяться событиями в самой Беларуси, но есть нюансы. И заключаются они в том, что Демократическая партия в целом более открыта к контактам с внешним миром и придерживается установок на глобализацию, тогда как не столько республиканцы, сколько Трамп придерживается политики закрытия границ и концентрации на проблемах внутри США. Надо также учитывать, что с приходом к власти Трампа США старались выходить из лидеров в международных институтах, снижая свое представительство во Всемирной торговой организации, выходя из соглашения по климату, сокращая программы внешнего сотрудничества и прочее.

— Если Трамп останется у власти, эта тенденция сохранится. Если придет Байден, то, скорее всего, эта политика изменится: США вернутся в Парижское климатическое соглашение, будут расширены программы помощи другим странам, и внимания к Беларуси будет больше. По крайней мере, уже во время предвыборной гонки Трамп вообще ничего не говорил про Беларусь, а Байден совершенно однозначно поддержал белорусскую революцию. Думаю, будет больше проактивных действий США по отношению к Беларуси, если победит демократический кандидат, — считает Андрей Егоров.

«США придется реагировать на то, что и как происходит в Беларуси»

Кроме того, надо понимать, что США будут реагировать не только на то, что происходит в Беларуси, но и как это происходит. Например, при варианте, что белорусская революция будет продолжаться, а это может происходить довольно долго в ситуации сложного паритета сил, когда протесты общества продолжаются в разных формах, общество продолжает не признавать легитимность действующей власти, а власть ничего не может сделать с протестами, США придется на это как-то реагировать.

— Тут надо помнить, что в конгресс США внесен законопроект об изменениях в «Акт о демократии в Беларуси 2004 года», который существенно расширяет требования по санкциям в отношении Беларуси, по поддержке гражданского общества и независимых медиа. Этот документ двигается в конгрессе, и кто бы ни пришел к власти, он будет вынужден иметь дело с этим Актом, который, скорее всего, будет принят, если текущая ситуация в Беларуси сохранится.

Вопрос только в том, какая финансовая поддержка будет получена белорусским обществом — это зависит от того, кто возглавит Белый дом — демократы или республиканцы. Если демократы, все будет быстрее, четче и в больших объемах. Если республиканцы, то все может быть немного иначе, — отмечает Егоров.

При варианте, когда протесты в Беларуси будут подавлены полностью и в стране будет установлена новая форма полицейской диктатуры, критичное отношение США к нашей стране сохранится и будет длиться несколько лет.

— Санкции продолжатся, «Акт о демократии» пройдет конгресс, сохранится жесткая риторика по отношению к официальному Минску, возможно, будет и новая дипломатическая война, как это обычно бывает. Если Лукашенко устоит в среднесрочном периоде, то через года два начнется новый цикл, когда медленно начинают восстанавливаться отношения, приглушается жесткость риторики, начинаются разговоры про восстановление уровня дипотношений и новые совместные проекты и все возвращается в «травоядную» форму отношений, — говорит эксперт.

При варианте, когда белорусская революция побеждает, можно будет рассматривать переход на совершенно новый уровень кооперации с США, в том числе в связи с обсуждаемым «планом Маршалла» для новой Беларуси. Здесь роль США может быть очень весомой и значительной, учитывая позицию США в международных финансовых институтах: Беларусь будет рассчитывать на новый пакет помощи МВФ и других институтов.

— Но еще надо сказать, что даже при Трампе, который меньше внимания уделял нашему региону, США заботились о нем в плане ограничения влияния России на соседние страны. США всячески старались пресекать поползновения России по ограничению суверенитета соседей. США всегда довольно ясно обозначали России красные линии, связанные с белорусским суверенитетом и независимостью. Поэтому на эти вещи США будут продолжать реагировать, в случае демократической администрации — чаще, — говорит Андрей Егоров.

Вероятность, что при президенте-демократе США примут решение не отправлять в Беларусь нового почти уже утвержденного посла, мала.

— Пока возвращение посла выгодно для всех, но возвращение, скорее, будет зависеть от жесткости риторики между Вашингтоном и Минском. Обычно эскалация приводит к заморозке дипотношений, но не думаю, что американцы примут решение в одностороннем порядке. Только если их будет очень смущать необходимость вручать верительные грамоты Лукашенко, легитимность которого они не признают. Как они будут выходить из этой довольно некомфортной ситуации, пока неясно, — считает Егоров.