Идея Лукашенко о покупке нефти у России не является сенсацией - эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Беларусь и раньше добывала нефть на территории России, поэтому покупка еще одного месторождения не станет сенсацией в экономических отношениях стран-соседок, заявил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Рассматривать это как какую-то сенсацию не стоит, как панацею для Беларуси - тоже не стоит. Это подается Лукашенко как какой-то прорыв, но никакого прорыва здесь нет", - сказал РИА Новости Симонов.

Речь идет о том, что новым месторождением будет владеть не страна Беларусь, а отдельная организация - "Белоруснефть", подчеркнул эксперт.

Вчера во время телефонного звонка Александра Лукашенко и Владимира Путина, со стороны белорусского лидера прозвучала просьба о покупке месторождения нефти в России. Российский коллега поддержал эту идею.

Беларусь добывает нефть в России не первый год

Напомним, Беларусь добывает нефть в России на протяжении десяти лет. В 2010 году для этих целей была создана организация ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" - дочерняя компания "Белоруснефти". Сама добыча черного золота стартовала в 2013-ом.

Белорусские специалисты получают нефть из недр Известинского (тысяча кв. км.) и Южно-Тыдэоттинского (почти 500 кв. км.) участков, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе. Еще на шести месторождениях "Янгапур" ведет разработки.

В 2019 году компания добыла 206 тысяч тонн черного золота, годом ранее – 193 тысячи тонн.

Кому выгодна покупка Беларусью новых месторождений нефти?

Эксперт не считает, что для России такое сотрудничество будет выигрышным. "Белоруснефть" не обладает какими-то удивительными компетенциями или солидными деньгами для того, чтобы стать значимым игроком на рынке РФ", - прокомментировал Симонов.

Инвесторы обычно приходят в Россию для реализации технически сложных проектов, например, добыча трудноизвлекаемой нефти в Арктике, отметил эксперт.

Беларуси ждать большого притока денег после этой покупки также не стоит, рассуждает Симонов. Причиной тому - налоговый маневр России. Сейчас для Беларуси нефть из РФ дешевле, чем для Европы за счет отсутствия экспортной пошлины. К 2024 пошлина "обнулится в пользу повышения налога на добычу полезных из копаемых (НДПИ)". И Беларусь будет вынуждена платить этот налог, что "съест" прибыль от более дешевой самостоятельной добычи, поясняет Симонов.

"Солидное и легкое" месторождение в России Беларуси тоже не светит, уверен эксперт. Таких проектов в стране-соседке уже нет. При этом российские компании ежегодно поставляют в Беларусь около 17-18 миллионов тонн черного золота.

"Я сильно сомневаюсь, что президент разрешил Беларуси добывать 18 миллионов тонн. И опять же, хороших месторождений, таких лакомых, где пришел, ткнул лопатой, и пошла фонтаном нефть, в России сегодня уже нет. Все хорошее давно распределено. Прийти можно уже либо на greenfield (абсолютно новый участок, "чистое поле" для работы - Sputnik), куда нужно вкладывать серьезные деньги, либо в какие-то сложные истории. Нефти у нас много, но не простой", - заключил эксперт.

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