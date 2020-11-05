«Соседские сообщества могут исчезнуть так же быстро, как и появились». Урбанисты запускают проект для развития дворов

«Осенью случилось невероятное – люди объединились в дворовые чаты»

— До 2020 года Беларусь немногим отличалась от других постсоветских стран, где людям нет дела до урбанистики. Соседи в большинстве своем не общались, боялись друг друга, не интересовались тем, что происходит за порогом квартиры. А иностранцы и вовсе отзывались о Беларуси, как о чистой стране, в которой почти никто друг другу не улыбается. Особенно это проявлялось в старых районах. Если, скажем, в Новую Боровую переезжают люди с похожими интересами и желанием общаться, то в старых «спальниках» комьюнити встречались редко.

Так, еще в начале года у нас появилась идея сделать образовательное мероприятие для массовой аудитории непрофессионалов, чтобы рассказать людям, что же такое урбанистика и как можно взаимодействовать с городом и друг с другом. Но 2020-й планы притормозил: пришел ковид, вторая волна, политический кризис. Повестка изменилась и потребности людей тоже. Идею с любыми оффлайн мероприятиями пришлось отложить.

Однако осенью случилось невероятное – стали активно развиваться дворовые чаты. Для нас это очень интересное социально-урбанистическое явление. Мы долгое время пытались работать именно с людьми, их мотивацией, рассказывать им, что очень важно что-то делать для места, в котором живёшь. А здесь все случилось естественным путем.

Нам, как платформе, стали поступать запросы о помощи. Люди писали, что им негде собираться, страшно отпускать детей одних во двор, негде выгуливать собак. У общества появился запрос на изменение дворовых пространств. И вопрос «Как это сделать?» Мы поговорили с некоторыми из них и поняли, что нашего ресурса на точечную помощь не хватает. Так родилась идея создать онлайн-лекции и рассказать как можно большему кругу людей, как своими силами сделать дворы удобными для общения и отдыха.