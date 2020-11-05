|
«Соседские сообщества могут исчезнуть так же быстро, как и появились». Урбанисты запускают проект для развития дворов
05.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Осень 2020 года – уникальный этап в жизни Беларуси. За считанные дни по всей стране появилось около тысячи дворовых чатов, люди, которые десятилетиями не знали имен соседей, начали собираться вместе, пить чай, устраивать праздники и украшать свои дворы. Директорка и координаторка проектов
«Осенью случилось невероятное – люди объединились в дворовые чаты»
— До 2020 года Беларусь немногим отличалась от других постсоветских стран, где людям нет дела до урбанистики. Соседи в большинстве своем не общались, боялись друг друга, не интересовались тем, что происходит за порогом квартиры. А иностранцы и вовсе отзывались о Беларуси, как о чистой стране, в которой почти никто друг другу не улыбается. Особенно это проявлялось в старых районах. Если, скажем, в Новую Боровую переезжают люди с похожими интересами и желанием общаться, то в старых «спальниках» комьюнити встречались редко.
Так, еще в начале года у нас появилась идея сделать образовательное мероприятие для массовой аудитории непрофессионалов, чтобы рассказать людям, что же такое урбанистика и как можно взаимодействовать с городом и друг с другом. Но 2020-й планы притормозил: пришел ковид, вторая волна, политический кризис. Повестка изменилась и потребности людей тоже. Идею с любыми оффлайн мероприятиями пришлось отложить.
Однако осенью случилось невероятное – стали активно развиваться дворовые чаты. Для нас это очень интересное социально-урбанистическое явление. Мы долгое время пытались работать именно с людьми, их мотивацией, рассказывать им, что очень важно что-то делать для места, в котором живёшь. А здесь все случилось естественным путем.
Нам, как платформе, стали поступать запросы о помощи. Люди писали, что им негде собираться, страшно отпускать детей одних во двор, негде выгуливать собак. У общества появился запрос на изменение дворовых пространств. И вопрос «Как это сделать?» Мы поговорили с некоторыми из них и поняли, что нашего ресурса на точечную помощь не хватает. Так родилась идея создать онлайн-лекции и рассказать как можно большему кругу людей, как своими силами сделать дворы удобными для общения и отдыха.
«Мы наверстали длительный простой всего за пару месяцев»
— Подчеркну: то, что происходит сейчас с белорусами и белорусками – очень круто. Обычно путь к общению людей небыстрый – нужно время, чтобы перебороть страх познакомиться и начать доверять друг другу. У нашего общества же получилось это сделать за считанные месяцы. Только в конце лета – начале осени появились дворовые чаты, а уже сегодня люди готовы к совместным проектам. Это невероятный скачок. Мы как будто наверстали длительный простой всего за пару месяцев, пройдя этап от «просто собираться и общаться» (что само по себе уже здорово) до желания что-то вместе делать на благо своего двора. Белорусы и белоруски перепрыгнули сразу несколько ступеней. И даже если откинуть политическую составляющую, данное явление вызывает много радости именно как социально-урбанистическое.
При этом очень важно сейчас подхватить эту инициативу: комьюнити дворов может исчезнуть так же быстро, как и появилось. Людям свойственно собираться в группы, когда есть необходимость друг друга поддержать, как только эта необходимость пропадает, общение может прекратиться без сформированных связей и устойчивых общих целей. Мы же хотим донести мысль о том, как важно друг друга выручать и поддерживать не только в периоды больших кризисов. Важно, чтобы эта тенденция обрела перманентный и устойчивый характер.
«Мая хата БОЛЬШ не з краю»
— Есть такая замечательная фраза «Мая хата з краю». Так вот, сейчас идет резкое перечеркивание этой парадигмы. Белорусы и белоруски говорят: «Мая хата БОЛЬШ не з краю!». Люди больше не хотят закрывать глаза на проблемы, которые их окружают. В том числе: грязные подъезды, небезопасные и неинклюзивные дворы, необорудованные места для отдыха. Во дворах организуются комитеты территориального общественного самоуправления (КОТОС), где жители решают, как изменить сформированное ранее пространство под новый контекст. Конечно, построить на месте старой «хрущевки» новый «урбанистичный» дом – невозможно, однако любое пространство можно сделать комфортным за счет грамотной инфраструктуры.
Так, общение в дворовых чатиках и вне их, оффлайн, очень сильно влияет на урбанистику, у людей появляется ответственность за свой город, свое пространство. Если ты сделал или сделала лавочку у подъезда своими руками, то ты будешь все время за ней следить – подкрашивать, ремонтировать, ухаживать. Чем больше людей возьмет на себя ответственность, тем комфортней и удобней будет для всех. Когда мы берем на себя ответственность, мы перестаем «существовать в городе», а начинаем «жить вместе с городом».
Чем больше вовлеченных людей, тем меньше нарушений на рынке жилья
— Вовлечение людей в городские процессы влияет не только на комфорт дворовых пространств, но и на весь рынок недвижимости. Когда растут запросы потребителей, застройщики вынуждены совершенствовать свои проекты. Естественно, это будет развивать конкуренцию, будет появляться больше интересных решений, что всегда хорошо для развития города и повышения уровня счастья тех, кто в нём живёт. Мало того, повышение вовлеченности и образованности людей скорректирует отношение властей. Достроить дополнительные три этажа в малоэтажном районе станет сложнее, так как люди будут более урбанистически подкованными, заметят это и сообщат о своём недовольстве.
Именно на это и направлена наша работа. Через лекции мы хотим рассказать людям, что они могут сделать в своих дворах, как это организовать и зачем. Наша команда сформировала пул из 10 тем, которые на наш взгляд важно обговорить. Мы предложили людям оценить от 1 до 5 баллов темы из списка или предложить свои, если наши гипотезы не верны и в дворовых чатах поднимаются совсем другие проблемы.
— Каково же было наше удивление, когда за первые двое суток мы получили около 800 откликов и ответных вопросов. Мы не ожидали, что запрос так велик! Чаще всего люди просили рассказать про опыт других стран, про самоуправление (КОТОСы) и, конечно, про согласование — «Как сделать все по закону?». Таких вопросов пришло очень много.
Анализируя отклик, стало ясно и то, что люди уже приступили к обсуждению совместных проектов, а значит, столкнулись с несовпадением взглядов. Многие интересовались: «Как учесть интересы всех жильцов?», «Как найти компромиссы?», «Как общаться?». Эксперимент показал, что людям эта тема интересна. Мы получили очень много крутых вопросов и идей. И в будущем, я думаю, мы даже опубликуем их в открытом доступе, чтобы показать всем, какие же мы друг у друга классные соседи и соседки!
Когда будет первая онлайн-лекция и как на нее попасть
— Опираясь на отклик людей, мы сформировали программу на ближайший месяц. В течение 4 недель мы выпустим 4 онлайн-лекции, где ответим на самые популярные вопросы. Тема первой лекции — «Чего могут добиться соседские сообщества? Зарубежный опыт». О своем опыте белорусамрасскажет модератор и комьюнити-менеджер киевского соседского сообщества «Подоляночка» Павло Калюк. Это реальный пример того, как инициативные соседи превратили обычный район Киева в одно из самых комфортных и популярных мест города. Район своей историей чем-то сравним с минской Октябрьской, которая за считанные месяцы стала «меккой» столичного андеграунда, а Подол стал популярен среди арендаторов и арендаторок жилья. К слову, расцвет «Подоляночки» повлиял не только на уровень жизни людей, но и на уровень цен на недвижимость. Мы приглашаем всех желающих на первую встречу цикла онлайн-лекций для развития дворов
Читайте также:
«
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Соседские сообщества могут исчезнуть так же быстро, как и появились». Урбанисты запускают проект для развития дворов
Осень 2020 года – уникальный этап в жизни Беларуси. За считанные дни по всей стране появилось около тысячи дворовых чатов, люди, которые десятилетиями не знали имен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)