Кому нужны излишки белорусской электроэнергии?

Источник материала: Tut.by

Литва прекратила импорт белорусской электроэнергии сразу после сообщения Министерства энергетики Беларуси о включении первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему. Именно Литва с 2009 года являлась главным и порой единственным покупателем киловатт-часов из нашей страны. Альтернативных потребителей излишков электроэнергии, которые будут образовываться после полного запуска БелАЭС, пока не наблюдается.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кто вместо Литвы?

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, за последние пятнадцать лет было только три года, когда объемы экспорта белорусской электроэнергии в другие страны превышали поставки в Литву. Это случилось в промежутке 2006−2008 годов. В 2006 и 2008 годах лидером по закупкам была Польша, а в 2007 году экспорта электроэнергии вообще не было.

После 2008 года Польша окончательно свернула импорт киловатт-часов из Беларуси. И на первое место вышла Литва.

В 2009 году Литва стала единственным покупателем электроэнергии из Беларуси, получив ее на сумму 435 тысяч долларов. В последующие годы объемы закупок росли. В 2010 году они приблизились к 20 млн долларов, в 2013 году превысили этот рубеж, в 2014-м — перевалили за 30 млн долларов, а в 2016-м - за 70 млн долларов. Рекордным стал прошлый год, когда в Литву из Беларуси поступило электроэнергии на сумму 77,3 млн долларов. Литва лидировала и по итогам января-августа 2020 года, купив в Беларуси электроэнергии на 19,3 млн долларов.

Куда еще поставлялась белорусская электроэнергия в эти годы? Кроме Польши, в которую энергетический экспорт заморожен с 2008 года, это Латвия, Россия, Эстония и Украина. В основном речь идет о поставках в периоды так называемых пиковых нагрузок объединенной с советских времен энергосистемы. И объемы, как правило, незначительны — в пределах 1 млн долларов. Один раз (в 2013 году в Латвию) они немного превысили 1,5 млн долларов.

Исключением является экспорт белорусской электроэнергии в Украину, который в последние два года приобрел коммерческий характер. Первые поставки южной соседке начались в 2016 году. В 2016 году их объем составил 68,8 тыс. долларов, в 2017-м — 61,8 тыс. долларов, в 2018-м — 67,7 тыс. долларов. В 2019 году Украина закупила электроэнергии на сумму 45,6 млн долларов, а в январе-августе этого года — на 7,7 млн долларов.

В плюсах и без БелАЭС

В последние три года объем экспорта белорусской электроэнергии превышает импорт и без ресурсов БелАЭС.

Согласно данным Национального статистического комитета, перелом наступил в 2018 году.

До этого ежегодно наша страна закупала электроэнергии на сумму не менее 100 млн долларов. В 2012 году импорт составил, например, почти 500 млн долларов. Главными поставщиками в основном были Россия и Украина, но в период 2006—2020 годов фигурируют также Литва, Латвия и даже (в 2007 году) Молдова.

В 2018 году впервые экспорт белорусской электроэнергии (в Латвию, Литву и Украину), составивший почти 55 млн долларов, превысил импорт (из России). Объем последнего недотянул до 2,2 млн долларов, и положительное сальдо превысило 50 млн долларов.

В прошлом году положительное сальдо в торговле электроэнергией выросло до суммы свыше 120 млн долларов. По итогам восьми месяцев этого года белорусские энергетики тоже были в плюсе: экспорт в Литву, Украину, Латвию и Эстонию примерно на 25 млн долларов превысил импорт из Украины, России и Литвы.