В Кремле прокомментировали возможность покупки Беларусью месторождения нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Конкретики в вопросе о приобретении Беларусью нефтяного месторождения на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", – сказал Песков.

Вечером в среду состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообдища пресс-служба президента Беларуси, он предложил своему российскому коллеге рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ.

В пресс-службе главы белорусского государства также отметили, что Путин данную идею поддержал. Главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.