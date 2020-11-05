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В Кремле прокомментировали возможность покупки Беларусью месторождения нефти
05.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Конкретики в вопросе о приобретении Беларусью нефтяного месторождения на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© REUTERS / Angus Mordant
"Собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", – сказал Песков.
Вечером в среду состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообдища пресс-служба президента Беларуси, он
В пресс-службе главы белорусского государства также отметили, что Путин данную идею поддержал. Главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.
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Накануне появилось сообщение о том, что президент РФ поддержал предложение Александра Лукашенко о покупке Беларусью нефтяного месторождения.
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