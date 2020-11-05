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В Кремле прокомментировали возможность покупки Беларусью месторождения нефти

05.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Конкретики в вопросе о приобретении Беларусью нефтяного месторождения на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© REUTERS / Angus Mordant
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"Собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", – сказал  Песков.

Вечером в среду состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообдища пресс-служба президента Беларуси, он предложил своему российскому коллеге рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ.

В пресс-службе главы белорусского государства также отметили, что Путин данную идею поддержал. Главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне появилось сообщение о том, что президент РФ поддержал предложение Александра Лукашенко о покупке Беларусью нефтяного месторождения.
 
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