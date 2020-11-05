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Доллар и евро снова подешевели на торгах в четверг

05.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Доллар и евро снова подешевели, российский рубль подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

На торгах в среду белорусский рубль укрепился к доллару и евро и немного ослаб к российскому рублю. В четверг торги закончились с таким же результатом.

© CC0 / Pixabay / BenjaminNelan
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По итогам торгов 5 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:

- 1 доллар - 2,6153 рубля,

- 1 евро - 3,0756 рубля,

- 100 российских рублей - 3,3438 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, доллара подешевел на 1,05% и сбросил 0,0277 рубля, евро просел на 0,28% или 0,0086 рубля. При этом курс российской валюты в четверг вырос на 0,12% и прибавил 0,0041 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов американская валюта сбросила больше двух копеек, общеевропейская - чуть меньше копейки.
 
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