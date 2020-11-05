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Как айтишники из Москвы успешно осваивают в Беларуси госзаказы
05.11.2020 15:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ИТ-компания «Синезис», созданная гражданами России, успешно проявила себя в частно-государственном партнерстве в Беларуси. За 2 года компания реализовала как минимум 4 знаковых проекта, заказчиками которых выступили белорусские госструктуры.
Что за «Синезис»?
Истоки создания компании уходят в конец 2003 года. Тогда молодой московский предприниматель Александр Шатров, мама у которого «была классическим советским инженером, а отец работал в КГБ», прибыл в Минск «собеседовать кандидатов для нового центра разработки». С течением времени они с партнером перевели в белорусскую столицу все проекты. «Когда собственных проектов стало больше, чем чужих, и появился «Синезис», — рассказывал Шатров в интервью «
Компания начинала в 2007 году как разработчик заказного ПО, а с 2014 года сфокусировалась на собственных продуктах. Cегодня «Синезис» — один из лидеров в области искусственного интеллекта. В группу компаний входят 4 резидента Парка высоких технологий в Минске, два резидента московского инновационного парка «Сколково», компания-оператор в Казахстане и фирма в США. «Синезис» объединяет более 1200 инженеров, говорится на
В 2019 году большой резонанс в СМИ вызвали
К тому моменту «Синезис» уже был на слуху благодаря победам в нескольких крупных тендерах.
Система видеоаналитики
В марте 2017 года министр внутренних дел Игорь Шуневич
Как выяснилось, разработчиком системы выступила компания «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis. Работа велась на основе ее платформы Kipod, которая «производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения». Облачная платформа применяется для «умного города» также в Москве, Баку и Астане.
В 2018 году Шатрову п
В 2019 году айтишники
Недавно телеграм-каналы обвинили Synesis в помощи силовикам «идентифицировать участников протеста» с помощью платформы Kipod. Компания в ответ на это опубликовала
Контроль за транзитом
В 2018 году президент своим распоряжением дал добро на создание системы мониторинга транзитных перевозок товаров. Ее ключевыми задачами было предотвращение перемещения контрабанды, незаконных махинаций с грузами, обеспечение их сохранности и безопасности, а также увеличения скорости доставки товаров, отмечали в Гостаможкомитете.
Национальным оператором системы мониторинга была утверждена компания «Белнефтегаз», которая принадлежит Инне и Алексею Олексиным. Для нового направления работы зарегистрировали торговую марку — БНГарант.
Специально для разработки системы создали компанию «Синезис Стигма». Первоначально в составе участников юрлица значилось ООО «Синезис», но в апреле 2020 года произошли изменения. Теперь почти на 75% компания принадлежит «Белнефтегазу», следует из информации холдинга МТБанка, который также контролируется Олексиными. Блокирующая доля в «Синезис Стигма» принадлежит основателям «Синезиса» Александру и Петру Шатровым, Николаю Птицыну.
По информации
ИТ-платформа для Европейских игр
В мае 2018 года компания «Синезис Спорт» подписала контракт на разработку программно-технического блока II Европейских игр — 2019 в Минске. То есть айтишники автоматизировали управление этими соревнованиями. Были созданы официальный сайт и модули по аккредитации, размещению и передвижению участников Игр. «Белтелеком» и частные операторы-провайдеры провели модернизацию сетей, чтобы обеспечить высокое качество связи и бесперебойный доступ в интернет на аренах и других объектах (гостиницы, общежития, вокзалы, торговые центры). Более 77 млн рублей
— «Синезис» победил в тендере, поскольку предложил лучшие условия для создания платформы, — сказал TUT.BY бывший менеджер Дирекции Европейских игр. — Не стоит связывать [их участие] с Олексиным или еще каким-то близким к власти бизнесменом. Олигархи практически не выделяли денег на Европейские игры. На три четвертых вопрос с финансированием закрыли госструктуры.
После завершения проекта «Синезис Спорт» переименовали в «Синезис Атлас».
Поддержка онлайн-лотереи
В 2020 году группа Synesis продолжила сотрудничество с госструктурами. Была создана компания «Синезис Лото», которая «обеспечивает сопровождение разработки программного комплекса для проведения мгновенной онлайн-лотереи Белбэт». «Использование технического решения о кроссплатформенности, позволяет сделать участие в лотереях более доступным, быстрым и удобным», считают в компании. Новую электронную игру проводит предприятие «Белорусские лотереи» Управления делами президента.
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ИТ-компания «Синезис», созданная гражданами России, успешно проявила себя в частно-государственном партнерстве в Беларуси. За 2 года компания реализовала как...
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