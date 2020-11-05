Как айтишники из Москвы успешно осваивают в Беларуси госзаказы

Источник материала: Tut.by

ИТ-компания «Синезис», созданная гражданами России, успешно проявила себя в частно-государственном партнерстве в Беларуси. За 2 года компания реализовала как минимум 4 знаковых проекта, заказчиками которых выступили белорусские госструктуры.



Фото: пресс-служба «Синезис»

Что за «Синезис»?

Истоки создания компании уходят в конец 2003 года. Тогда молодой московский предприниматель Александр Шатров, мама у которого «была классическим советским инженером, а отец работал в КГБ», прибыл в Минск «собеседовать кандидатов для нового центра разработки». С течением времени они с партнером перевели в белорусскую столицу все проекты. «Когда собственных проектов стало больше, чем чужих, и появился «Синезис», — рассказывал Шатров в интервью « Пробизнес ».

Компания начинала в 2007 году как разработчик заказного ПО, а с 2014 года сфокусировалась на собственных продуктах. Cегодня «Синезис» — один из лидеров в области искусственного интеллекта. В группу компаний входят 4 резидента Парка высоких технологий в Минске, два резидента московского инновационного парка «Сколково», компания-оператор в Казахстане и фирма в США. «Синезис» объединяет более 1200 инженеров, говорится на сайте компании.

В 2019 году большой резонанс в СМИ вызвали два заявления Александра Шатрова. 1. В рабочих чатах компании нельзя использовать белорусский язык, поскольку его не знает большинство сотрудников. 2. Участники несанкционированных акций, нарушая закон, ставят подневольных милиционеров в дурацкое положение. Если силовики будут нарушать закон, то в любом случае их уволят, а у многих из них есть семьи, которые нужно кормить.

К тому моменту «Синезис» уже был на слуху благодаря победам в нескольких крупных тендерах.

Система видеоаналитики

В марте 2017 года министр внутренних дел Игорь Шуневич впервые заявил о создании республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Она должна объединить на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы. Говорилось также, что новая система обойдется в 100 млн долларов.

Как выяснилось, разработчиком системы выступила компания «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis. Работа велась на основе ее платформы Kipod, которая «производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения». Облачная платформа применяется для «умного города» также в Москве, Баку и Астане.

В 2018 году Шатрову п ришлось получить белорусское гражданство, чтобы снизить риски участия в тендере МВД: «Мы посчитали, что это может быть одним из рисков, когда наши потенциальные конкуренты могут использовать факт моего российского гражданства, чтобы сказать: «Как же так, компания, которая будет оператором республиканской системы мониторинга в Республике Беларусь, находится во владении, хотя бы частично, не граждан Беларуси?».

В 2019 году айтишники запустили систему фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки в Минске.



Фото: Юлия Альгерчик

Недавно телеграм-каналы обвинили Synesis в помощи силовикам «идентифицировать участников протеста» с помощью платформы Kipod. Компания в ответ на это опубликовала заявление , где подчеркнула, что к платформе подключены онлайн-камеры на железнодорожном вокзале Минска и в метрополитене, а система видеоаналитики предназначена «исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер». Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети.

Контроль за транзитом

В 2018 году президент своим распоряжением дал добро на создание системы мониторинга транзитных перевозок товаров. Ее ключевыми задачами было предотвращение перемещения контрабанды, незаконных махинаций с грузами, обеспечение их сохранности и безопасности, а также увеличения скорости доставки товаров, отмечали в Гостаможкомитете.

Национальным оператором системы мониторинга была утверждена компания «Белнефтегаз», которая принадлежит Инне и Алексею Олексиным. Для нового направления работы зарегистрировали торговую марку — БНГарант.

Специально для разработки системы создали компанию «Синезис Стигма». Первоначально в составе участников юрлица значилось ООО «Синезис», но в апреле 2020 года произошли изменения. Теперь почти на 75% компания принадлежит «Белнефтегазу», следует из информации холдинга МТБанка, который также контролируется Олексиными. Блокирующая доля в «Синезис Стигма» принадлежит основателям «Синезиса» Александру и Петру Шатровым, Николаю Птицыну.

По информации dev.by , при создании платформы для контроля состояния и местоположения транзитных грузов возникли недопонимания между заказчиком и разработчиком, не удалось быстро сделать белорусскую пломбу, сроки запуска затянулись. В «Белнефтегазе» опровергли слухи о недопонимании и положительно оценили сотрудничество с «Синезис» .

ИТ-платформа для Европейских игр

В мае 2018 года компания «Синезис Спорт» подписала контракт на разработку программно-технического блока II Европейских игр — 2019 в Минске. То есть айтишники автоматизировали управление этими соревнованиями. Были созданы официальный сайт и модули по аккредитации, размещению и передвижению участников Игр. «Белтелеком» и частные операторы-провайдеры провели модернизацию сетей, чтобы обеспечить высокое качество связи и бесперебойный доступ в интернет на аренах и других объектах (гостиницы, общежития, вокзалы, торговые центры). Более 77 млн рублей пришлись на создание информационно-технологической инфраструктуры Европейских игр.



Александр Шатров был факелоносцем в преддверии открытия Европейских игр. Фото: park.by

— «Синезис» победил в тендере, поскольку предложил лучшие условия для создания платформы, — сказал TUT.BY бывший менеджер Дирекции Европейских игр. — Не стоит связывать [их участие] с Олексиным или еще каким-то близким к власти бизнесменом. Олигархи практически не выделяли денег на Европейские игры. На три четвертых вопрос с финансированием закрыли госструктуры.

После завершения проекта «Синезис Спорт» переименовали в «Синезис Атлас».

Поддержка онлайн-лотереи

В 2020 году группа Synesis продолжила сотрудничество с госструктурами. Была создана компания «Синезис Лото», которая «обеспечивает сопровождение разработки программного комплекса для проведения мгновенной онлайн-лотереи Белбэт». «Использование технического решения о кроссплатформенности, позволяет сделать участие в лотереях более доступным, быстрым и удобным», считают в компании. Новую электронную игру проводит предприятие «Белорусские лотереи» Управления делами президента.