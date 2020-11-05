Платформы «Голос», «Зубр» и «Честные люди»: не менее 30% протоколов сфальсифицированы, Лукашенко нелегитимен

Источник материала: Tut.by

Платформы «Голос», «Зубр» и «Честные люди» представили итоговый отчет о выборах президента Беларуси. В нем они приводят данные полученных и обработанных протоколов и приходят к выводу, что выборы были сфальсифицированы.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Платформам удалось получить и обработать итоговые протоколы 1310 избирательных участков из 5767 по всей Беларуси. На участках, по которым у платформы есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось.

По тем 1310 протоколам, которые удалось получить и обработать, Светлана Тихановская набрала более 81% от итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом — 471 709 из 588 619. По протоколам, которые получить не удалось, кандидат в президенты должна набрать оставшуюся часть голосов — 116 910.

— При честном подсчете голосов мы не наблюдали бы такого перекоса. То есть на оставшихся необработанных участках (4457) за Тихановскую должно было проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовало в среднем по 360 человек, — отмечают авторы отчета.

На 59% избирательных участков в Минске у Тихановской больше голосов по протоколам, чем на 100% участков в Минске по итоговым данным ЦИК. Как отмечается в отчете, это значит, что в действительности за Тихановскую в Минске проголосовало больше людей, чем озвучил ЦИК. И итоговые данные, озвученные Центризбиркомом, никак не связаны с протоколами голосования.





— Анализ 1310 официальных протоколов позволяет утверждать, что результаты выборов сфальсифицированы, — пишут авторы и приводят цифры.

Согласно официальным итоговым данным ЦИК, в Минске за Тихановскую избиратели отдали 126 861 голос на 731 участке. Платформы проанализировали официальные протоколы с 432 столичных избирательных участков (59% от общего их числа в Минске) и увидели, что на этих 432 участках за Тихановскую уже проголосовало больше: 132 941 человек.

Данные по Минской области также не совпадают. Согласно ЦИК, за Тихановскую избиратели отдали 115 304 голоса на всех 993 участках Минской области.

При этом на 257 участках, протоколы которых оказались в распоряжении платформы (26% от всех участков Минской области), за Тихановскую отдано 114 553 голоса. Или 99,3% от числа, озвученного ЦИК. То есть на оставшиеся 74% участков остается всего 0,7% голосов за Тихановскую.

«80% Лукашенко набрать не мог»

По результатам ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей Беларуси.

— Однако, согласно официальным протоколам УИК с 1310 участков, кандидат Лукашенко набрал около 61,7% голосов. Что существенно ниже результата в 80,1% от ЦИК. Но даже результат в 61,7% не может считаться достоверным при наличии выявленных фальсификаций на избирательных участках, — отмечается в отчете.

Сопоставление данных из официальных протоколов УИК с фотографиями бюллетеней на платформе «Голос» привело к обнаружению фальсификаций на минимум 400 участках из этих 1310.

— Так как не менее 30% протоколов сфальсифицированы, то выборы можно считать недействительными. Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Республики Беларусь, — считают создатели платформ.

Согласно официальным данным из этих итоговых протоколов УИК, на 1115 участках победу одержал Лукашенко, на 195 участках — Тихановская.

— Но на 195 участках, где официально победила Тихановская, она набрала в среднем 56,7% голосов. Лукашенко на этих же участках набрал всего 31,3%. На 1115 участках, где официально победил Лукашенко, он набрал в среднем 66,6%. Тихановская на этих же участках набрала всего 20,4%, — говорится в отчете.

На оставшиеся 4457 участков приходится 3 942 957 избирателей, которые, согласно официальным данным ЦИК, распределились следующим образом: 116 910 голосов отдано за Тихановскую, 3 503 283 — за Лукашенко.





— Это значит, если верить ЦИК, что на оставшихся 4457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%. Получается, что (если допустить, что данные ЦИК правдивы) совершенно случайные 1310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальны и кардинально отличаются от остальных 4457 протоколов с избирательных участков, — говорится в отчете.