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Россельхознадзор снял ограничения поставок с трех белорусских предприятий
05.11.2020 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки животноводческой продукции с трех белорусских предприятий, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
© Pixabay alexei_other
Такое решение было принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина, которые прошли в четверг в формате телеконференции.
В результате с 9 ноября снова поставлять в Россию конину, бескостную говядину и готовую мясную продукции разрешено Слонимскому мясокомбинату, Волковысский мясокомбинат без ограничений сможет ввозить в РФ бескостную говядину и готовую мясную продукцию. Кроме того, ОАО "Молочный мир" возобновит поставки в РФ цельномолочной, сухой молочной продукции и масла из коровьего молока.
"Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", - предупредили в Россельхознадзоре.
В ходе переговоров Данкверт и Субботин обсудили также другие острые вопросы, в том числе связанные с поставками белорусской продукции на российский рынок.
Россельхознадзор периодически запрещает ввоз в Россию мясной и молочной продукции белорусских производителей. Ограничения вводятся из-за неудовлетворительного по мнению российской стороны качества продуктов: чаще всего в них находят следы антибиотиков или патогенные микроорганизмы.
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В Россию разрешили снова ввозить определенную продукцию Слонимского и Волковысского мясокомбинатов, а также ОАО "Молочный мир".
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