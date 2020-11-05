Россельхознадзор снял ограничения поставок с трех белорусских предприятий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки животноводческой продукции с трех белорусских предприятий, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Такое решение было принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина, которые прошли в четверг в формате телеконференции.

В результате с 9 ноября снова поставлять в Россию конину, бескостную говядину и готовую мясную продукции разрешено Слонимскому мясокомбинату, Волковысский мясокомбинат без ограничений сможет ввозить в РФ бескостную говядину и готовую мясную продукцию. Кроме того, ОАО "Молочный мир" возобновит поставки в РФ цельномолочной, сухой молочной продукции и масла из коровьего молока.

"Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", - предупредили в Россельхознадзоре.

В ходе переговоров Данкверт и Субботин обсудили также другие острые вопросы, в том числе связанные с поставками белорусской продукции на российский рынок.

Россельхознадзор периодически запрещает ввоз в Россию мясной и молочной продукции белорусских производителей. Ограничения вводятся из-за неудовлетворительного по мнению российской стороны качества продуктов: чаще всего в них находят следы антибиотиков или патогенные микроорганизмы.

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