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В России предлагают в 10 раз увеличить объем субсидий на транзит контейнеров

05.11.2020 17:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" выступил с предложением увеличить в 2021 году объем субсидий для льготных тарифов РЖД на транзит контейнеров как минимум в 10 раз, сообщил президент компании Александр Исурин.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Государственное субсидирование тарифов РЖД на этот тип перевозок по стране было утверждено правительством РФ в августе текущего года. Ранее в четверг, 5 ноября, замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что вопрос о продлении льготных тарифов на перевозки по России грузов в контейнерах прорабатывается совместно Минтрансом, РЖД и госорганами.

По словам Исурина, 400 млн российских рублей, которые выделены правительством для субсидирования транспорта, недостаточно.

"Мы знаем, что аналогичный маршрут из Китая с китайскими субсидиями развивался не один год", – привел данные он. В связи с чем предложил увеличить объем субсидий как минимум в 10 раз, до 4 миллиардов рублей на 2021 год. Такая мера, по словам Исирина, поддержит дальнейший прирост транзитных потоков из Кореи, Японии, Китая через дальневосточные порты в направлении Европы и обратно.

"Среднемесячный прирост, включая прогноз на ноябрь, составляет 70%. Общий потенциал дополнительного грузопотока с использованием механизма субсидий в следующем году по всему рынку, мы видим, 100 тысяч TEU. Мы как индустрия способны привлечь в следующем году 100 тысяч TEU", – считает президент "Трансконтейнера".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Субсидирование направлено на дальнейшее развитие контейнерных транзитных маршрутов, соединяющих припортовые станции Дальневосточного бассейна с Балтийским и Черным морями, а также железнодорожными пунктами пропуска на границах с Азербайджаном, Беларусью, Польшей и Финляндией. По оценке представителя Минтранса, такое решение востребовано грузоотправителями и грузовладельцами.

В августе в комментарии к постановлению кабмина приводились следующие данные:

  • размер компенсации составит от 25 тысяч до 77 тысяч рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита
  • благодаря льготному тарифу в 2020 году число перевезенных контейнеров может достичь 7,5 тысячи TEU

 
Теги: Минск
 
 
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Цель субсидий – дальнейшее развитие контейнерных транзитных маршрутов, соединяющих Дальний Восток с Балтийским и Черным морями, а также железнодорожными...
 
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