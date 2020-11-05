В ОБСЕ заявили о неопровержимых доказательствах того, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы

Источник материала: Tut.by

Президентские выборы в Беларуси имели очевидные недостатки, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом, не были свободными и справедливыми. Об этом говорится в докладе назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Беларуси по итогам президентских выборов. Доклад был представлен 5 ноября на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ. Корреспондент ТАСС в Вене получил его в свое распоряжение и опубликовал выдержки.





«В качестве общего вывода есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты», — говорится в объемном документе на 58 страниц.

«Что касается вопроса „фальсификации выборов“, докладчик делает вывод, что президентские выборы имели очевидные недостатки, которые не отвечали основным требованиям, установленным на основе мониторинга предыдущих выборов», — подчеркивается в докладе.

В докладе также отмечается, что средства массовой информации и безопасность журналистов в Беларуси подвергаются массированным нападкам.

«Свобода средств массовой информации и безопасность журналистов подвергаются массированным нападкам, равно как и свобода собраний и объединений, а также право на свободу и безопасность. Тем не менее выборы и нарушения прав человека связаны друг с другом. Без демократических и структурных реформ нельзя ожидать, что необходимые правовые реформы дадут желаемый эффект», — подчеркивается в докладе.

В соответствии с мандатом и на основе выводов докладчик представил рекомендации Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу, которые могут способствовать разрешению драматической ситуации, связанной с президентскими выборами и соответствующими массовыми нарушениями прав человека, отмечается в документе. Все это было сделано в конструктивном духе с учетом будущего Беларуси как европейской страны, где соблюдаются права человека, есть демократия и верховенство закона, указано в докладе.

Минску рекомендуется обеспечить безопасность всех журналистов и воздерживаться от любых преследований, связанных с исполнением ими своих обязанностей, изъятия и повреждения оборудования и видеоматериалов; содействовать аккредитации иностранных журналистов; воздержаться от вмешательства в доступ к интернету, в том числе мобильному, и прекратить цензуру и блокировку сайтов, а также снять ограничения с 70 сайтов, которые заблокированы в настоящее время. «Обеспечить благоприятные условия для работы журналистов и СМИ», — подчеркивается в докладе.

Напомним, в отношении Беларуси второй раз в истории применен Московский механизм ОБСЕ: миссия экспертов будет направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. Это уже второй случай создания подобной группы в отношении Беларуси. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в 2010 году. TUT.BY ранее объяснял , что это значит для Беларуси и к чему это приведет.