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Правозащитники: В квартиру, где живет Нина Багинская, пришли силовики
05.11.2020 20:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартиру, где проживает известная активистка Нина Багинская, пришли силовики. Об этом
Соседи рассказали, что Багинская вызывала на неизвестных милицию. Вскоре к квартире подошло около 10 человек в черном. Один из милиционеров заявил, что Багинская ударила его табуреткой. Издание сообщает, что во дворе дома Багинской ходят силовики.
Правозащитники сообщили, что дочь активистки отправилась на место событий.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила TUT.BY, что у нее нет информации по Багинской.
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«Радыё Свабода» стало известно, что около 19.00 в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков. По данным издания, силовики заявили, что должны...
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