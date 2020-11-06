На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

На аукционе 4 декабря разыграют два участка в деревне Прилукская Слобода. Про земельный надел №202 (Лот №2) мы не единожды писали (информацию о нем можно найти здесь , стартовая цена осталась прежней), поэтому сегодня расскажем про участок №214 (Лот №3).

Участок выделен на окраине населенного пункта у лесополосы. Рядом несколько жилых домов, большинство соседей строится. Площадка холмистая, на склоне, заросшая высокой травой и кустарником. Подъезд – гравийка, из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ. Бывший владелец успел возвести на участке немного: свайный железобетонный фундамент дома (общей площадью 87 кв.м) и хозяйственную постройку (общей площадью 24 кв.м).