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На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

06.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

4 декабря с аукциона разыграют 9 участков с «недостроями» в Минском, Смолевичском и Дзержинском районах. Цены лотов стартуют от 7,7 тыс. рублей. В обзоре – новые площадки.

гп. Мачулищи, ул. Александрово, 22 (Лот №1)

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Первый лот – участок в Мачулищах. Здесь, в 12 километрах от МКАД, на торги вставлена квартира в строящемся таунхаусе. Соседская часть блокированного дома уже готова, и, судя по всему, заселена. Готовность вакантного строения – 12%. За глухим забором не видно, что успел построить бывший владелец, но, исходя из описания лота, там железобетонный фундамент и цокольный этаж (готовность – 67%). В населенном пункте есть все необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. Торги за лот начнутся с 28.604 руб.

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Общая площадь участка — 13,12 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28.604 (в том числе Br 8.604 за строение);

Координаты участка: 53°46'44.4"N 27°36'09.6"E;

Расстояние до МКАД: 12 км.

д. Прилукская Слобода, участок № 214 (Лот №3)

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

На аукционе 4 декабря разыграют два участка в деревне Прилукская Слобода. Про земельный надел №202 (Лот №2) мы не единожды писали (информацию о нем можно найти здесь, стартовая цена осталась прежней), поэтому сегодня расскажем про участок №214 (Лот №3).

Участок выделен на окраине населенного пункта у лесополосы. Рядом несколько жилых домов, большинство соседей строится. Площадка холмистая, на склоне, заросшая высокой травой и кустарником. Подъезд – гравийка, из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ. Бывший владелец успел возвести на участке немного: свайный железобетонный фундамент дома (общей площадью 87 кв.м) и хозяйственную постройку (общей площадью 24 кв.м).

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 51.595 (в том числе Br 5.035 за строение);

Координаты участка: 53°49'12.6"N 27°28'16.2"E;

Расстояние до МКАД: 4,6 км.

д. Крыштафово (Лот №5)

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Участок с «недостроем» в деревне Крыштафово – самый дешевый лот предстоящего аукциона. Торги за земельный надел в 23,5 километрах от МКАД начнутся всего с 7,7 тыс. рублей. Участок ровный как бумага, выделен на пустыре недалеко от въезда в поселок. Из коммуникаций здесь есть газ, подъезд – гравийка. Бывший владелец в строительстве дома продвинулся недалеко. Судя по документам, он успел возвести лишь свайный железобетонный фундамент общей площадью 131 кв.м, правда на площадке мы его не нашли.

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Общая площадь участка — 14,11 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 7.774 (в том числе Br 3.979 за строение);

Координаты участка: 53°48'40.4"N 27°12'06.6"E;

Расстояние до МКАД: 23,5 км.

г. Фаниполь, ул. Петра Машерова, 27 (Лот №6)

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

В городе Фаниполь на аукцион выставлено сразу три земельных надела. Лот №6 – участок №27 на улице Петра Машерова. Площадка ровная, выделена в квартале новой коттеджной застройки. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть все необходимое – электричество, газ и вода.

На участке начато строительство дома, готовность объекта – 11%. Бывший владелец успел возвести лишь блочный железобетонный фундамент площадью 106 квадратных метров. Дальше дело не продвинулось, а стройматериалы так и остались запечатаны.

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Общая площадь участка — 12,38 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 36.703 (в том числе Br 4.131за строение);

Координаты участка: 53°43'50.8"N 27°19'09.3"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

г. Фаниполь, ул. С.Есенина, 24 (Лот №7)

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Примерно также обстоят дела и на втором вакантном участке в Фаниполе. Земельный надел находится по адресу: ул. С.Есенина, 24. Рядом новые коттеджи и дома, коммуникации есть, подъезд – гравийка. Площадка ровная, удобная для строительства. Что касается дома, то он построен примерно на 12%. На участке готов бетонный фундамент общей площадью 151 кв.м.

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Общая площадь участка — 12,65 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39.894 (в том числе Br 6.612 за строение);

Координаты участка: 53°43'43.6"N 27°19'33.1"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

г. Фаниполь, ул. С.Есенина, 34 (Лот №8)

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

На уровне фундамента остановились работы и на участке №34 по улице С.Есенина. Здесь бывший владелец построил свайный бетонный фундамент площадью 104 «квадрата». Организатор торгов оценивает готовность дома на 10%. Вакантный участок ровный, на площадке растет несколько берез. Слева и справа готовые дома, некоторые соседи строятся. Из коммуникаций в населенном пункте есть электричество, газ и вода.

На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки

Общая площадь участка — 12,01 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 34.942 (в том числе Br 3.344 за строение);

Координаты участка: 53°43'37.2"N 27°19'28.2"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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4 декабря с аукциона разыграют 9 участков с «недостроями» в Минском, Смолевичском и Дзержинском районах. Цены лотов стартуют от 7,7 тыс. рублей. В обзоре – новые...
 
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