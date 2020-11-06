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На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
06.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
4 декабря с аукциона разыграют 9 участков с «недостроями» в
Первый лот – участок в Мачулищах. Здесь, в 12 километрах от МКАД, на торги вставлена квартира в строящемся таунхаусе. Соседская часть блокированного дома уже готова, и, судя по всему, заселена. Готовность вакантного строения – 12%. За глухим забором не видно, что успел построить бывший владелец, но, исходя из описания лота, там железобетонный фундамент и цокольный этаж (готовность – 67%). В населенном пункте есть все необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. Торги за лот начнутся с 28.604 руб.
На аукционе 4 декабря разыграют два участка в деревне Прилукская Слобода. Про земельный надел №202 (Лот №2) мы не единожды писали (информацию о нем можно найти
Участок выделен на окраине населенного пункта у лесополосы. Рядом несколько жилых домов, большинство соседей строится. Площадка холмистая, на склоне, заросшая высокой травой и кустарником. Подъезд – гравийка, из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ. Бывший владелец успел возвести на участке немного: свайный железобетонный фундамент дома (общей площадью 87 кв.м) и хозяйственную постройку (общей площадью 24 кв.м).
Участок с «недостроем» в деревне Крыштафово – самый дешевый лот предстоящего аукциона. Торги за земельный надел в 23,5 километрах от МКАД начнутся всего с 7,7 тыс. рублей. Участок ровный как бумага, выделен на пустыре недалеко от въезда в поселок. Из коммуникаций здесь есть газ, подъезд – гравийка. Бывший владелец в строительстве дома продвинулся недалеко. Судя по документам, он успел возвести лишь свайный железобетонный фундамент общей площадью 131 кв.м, правда на площадке мы его не нашли.
В городе Фаниполь на аукцион выставлено сразу три земельных надела. Лот №6 – участок №27 на улице Петра Машерова. Площадка ровная, выделена в квартале новой коттеджной застройки. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть все необходимое – электричество, газ и вода.
На участке начато строительство дома, готовность объекта – 11%. Бывший владелец успел возвести лишь блочный железобетонный фундамент площадью 106 квадратных метров. Дальше дело не продвинулось, а стройматериалы так и остались запечатаны.
Примерно также обстоят дела и на втором вакантном участке в Фаниполе. Земельный надел находится по адресу: ул. С.Есенина, 24. Рядом новые коттеджи и дома, коммуникации есть, подъезд – гравийка. Площадка ровная, удобная для строительства. Что касается дома, то он построен примерно на 12%. На участке готов бетонный фундамент общей площадью 151 кв.м.
На уровне фундамента остановились работы и на участке №34 по улице С.Есенина. Здесь бывший владелец построил свайный бетонный фундамент площадью 104 «квадрата». Организатор торгов оценивает готовность дома на 10%. Вакантный участок ровный, на площадке растет несколько берез. Слева и справа готовые дома, некоторые соседи строятся. Из коммуникаций в населенном пункте есть электричество, газ и вода.
Общая площадь участка — 12,01 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 34.942 (в том числе Br 3.344 за строение);
Координаты участка: 53°43'37.2"N 27°19'28.2"E;
Расстояние до МКАД: 18,6 км.
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4 декабря с аукциона разыграют 9 участков с «недостроями» в Минском, Смолевичском и Дзержинском районах. Цены лотов стартуют от 7,7 тыс. рублей. В обзоре – новые...
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