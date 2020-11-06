Правозащитники признали 19 человек политзаключенными

Источник материала: Tut.by

Правозащитники заявили о признании политзаключенными еще 19 человек в Беларуси. Такое заявление сделано в связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса («Массовые беспорядки»), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Правозащитники заявили, что оценивают преследование Дмитрия Дубкова, Тимура Ризапура, Виктора Седова, Валерия Коленчица, Павла Непевного, Дмитрия Конопелько, Романа Кононовича, Евгения Пропольского, Романа Гвозделко, Юрия Кузмича, Ивана Богдевича, Марии Нестеровой, Игоря Преженникова, Дениса Гутина, Максима Бабича, Кирилла Павловца, Ольги Класковской, Дениса Демуха, Евгения Дмитриева, которые были обвинены по ст. 293 УК («Массовые беспорядки») и по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.

Перечисленных людей правозащитники признали политзаключенными и потребовали от властей освободить их из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных, задержанных «в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период» и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

По данным правозащитников на 5 ноября, в Беларуси — 121 политзаключенный.

Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, РОО «Правовая инициатива», Простое общество «Инициатива FORB», Белорусский документационный центр, ОО «Белорусская ассоциация журналистов», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», Центр правовой трансформации Lawtrend.