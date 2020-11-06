ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео: США призывают власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа о выборах

06.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Майкл Помпео призвал власти Беларуси прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов. Заявление Помпео появилось после публикации доклада назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Беларуси по итогам президентских выборов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Госдепе заявили, что в докладе описываются нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные в крупном масштабе и безнаказанно белорусскими властями во время выборов 9 августа и после них. Выявленные докладчиком нарушения прав «мирных демонстрантов, активистов оппозиции и журналистов включают пытки, произвольные задержания и ограничение свободы выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», считает Помпео.

«Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — сказано в сообщении.

Помпео считает, что содержащиеся в докладе рекомендации предоставляют белорусским властям дорожную карту выхода из кризиса. По его словам, речь идет об учреждении «наблюдательной миссии» Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, прекращении насилия в отношении собственного народа, привлечении к ответственности виновных в нарушениях, освобождении несправедливо задержанных, «значимый общенациональный диалог с подлинными представителями политической оппозиции и гражданского общества».

Великобритания также призвала провести новые президентские выборы в Беларуси.

Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео заявил, что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

После президентских выборов в Беларуси в США заявили, что обеспокоены тем, как они прошли. Помпео назвал их несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.

2 октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, не приводились. В этот же день Евросоюз опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.

24 октября Александр Лукашенко и Майкл Помпео поговорили по телефону. Лукашенко рассказал позже о добрых отношениях с госсекретарем США и что предупредил его об ответной реакции со стороны Беларуси, «если только там дернутся со стороны Польши, Литвы, ну и, может, там Украины».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь Майкл Помпео призвал власти Беларуси прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов. Заявление...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На аукцион выставили 9 участков с «недостроями». Показываем новинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика