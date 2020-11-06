Помпео: США призывают власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа о выборах

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Майкл Помпео призвал власти Беларуси прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов. Заявление Помпео появилось после публикации доклада назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Беларуси по итогам президентских выборов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Госдепе заявили, что в докладе описываются нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные в крупном масштабе и безнаказанно белорусскими властями во время выборов 9 августа и после них. Выявленные докладчиком нарушения прав «мирных демонстрантов, активистов оппозиции и журналистов включают пытки, произвольные задержания и ограничение свободы выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», считает Помпео.

«Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — сказано в сообщении.

Помпео считает, что содержащиеся в докладе рекомендации предоставляют белорусским властям дорожную карту выхода из кризиса. По его словам, речь идет об учреждении «наблюдательной миссии» Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, прекращении насилия в отношении собственного народа, привлечении к ответственности виновных в нарушениях, освобождении несправедливо задержанных, «значимый общенациональный диалог с подлинными представителями политической оппозиции и гражданского общества».

Великобритания также призвала провести новые президентские выборы в Беларуси.

Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео заявил , что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил , что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

После президентских выборов в Беларуси в США заявили , что обеспокоены тем, как они прошли. Помпео назвал их несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.

2 октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, не приводились. В этот же день Евросоюз опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.

24 октября Александр Лукашенко и Майкл Помпео поговорили по телефону . Лукашенко рассказал позже о добрых отношениях с госсекретарем США и что предупредил его об ответной реакции со стороны Беларуси, «если только там дернутся со стороны Польши, Литвы, ну и, может, там Украины».