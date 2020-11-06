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Помпео: США призывают власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа о выборах
06.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь Майкл Помпео призвал власти Беларуси прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов. Заявление Помпео
В Госдепе заявили, что в докладе описываются нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные в крупном масштабе и безнаказанно белорусскими властями во время выборов 9 августа и после них. Выявленные докладчиком нарушения прав «мирных демонстрантов, активистов оппозиции и журналистов включают пытки, произвольные задержания и ограничение свободы выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», считает Помпео.
«Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — сказано в сообщении.
Помпео считает, что содержащиеся в докладе рекомендации предоставляют белорусским властям дорожную карту выхода из кризиса. По его словам, речь идет об учреждении «наблюдательной миссии» Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, прекращении насилия в отношении собственного народа, привлечении к ответственности виновных в нарушениях, освобождении несправедливо задержанных, «значимый общенациональный диалог с подлинными представителями политической оппозиции и гражданского общества».
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Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео
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Помпео: США призывают власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа о выборах
Госсекретарь Майкл Помпео призвал власти Беларуси прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов. Заявление...
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