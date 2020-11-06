Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексировали в Минске в третий раз за текущий год, соответствующее решение Мингорисполкома №3500 от 30 октября 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста цен на строительство жилья в столице в очередной раз пересчитали по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года. Теперь он составил 25,008 белорусского рубля.

Ранее раз индексацию проводили в мае 2020 года – тогда данный показатель был установлен на уровне 19,815 рубля, и до этого – в феврале, когда сумма составила 14,733 рубля.

Именные приватизационные чеки "Жилье" могут использовать минчане и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с их помощью можно профинансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов, долевое участие в жилищном строительстве. Чеки также позволяют купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, взятую и использованную на строительство или покупку жилья.

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.

Напомним, что в октябре был вынесен на общественное обсуждение проект указа президента "О мерах по оказанию государственной поддержки", где регулируются отдельные вопросы строительства жилья, в частности, порядок и условия предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве, реконструкции или приобретении жилья.

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