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Одноклассники запустили марафоны - тематические ленты фотографий с хештегом

06.11.2020 09:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники запустила «Марафоны» — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему, находить единомышленников, обмениваться эмоциями и становиться популярнее. Новый инструмент будет полезен блогерам и группам для увеличения охвата, так как позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Кроме этого, марафоны помогут увеличить вовлеченность и получить пользовательский контент.

С помощью марафонов можно запустить челлендж, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города, вовлечь подписчиков в использование продуктов бренда или попросить наглядно рассказать о своем опыте. Марафоны можно использовать для привлечения внимания к важному для автора вопросу, как поддержку социальных или образовательных проектов. 

Марафоны могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Запустить марафон можно из витрины марафонов — для этого нужно только придумать описание, уникальный хештег и загрузить первое изображение.

Чтобы стать участником марафона, достаточно загрузить фотографию с подписью по выбранному хештегу. Каждый новый участник способствует популярности марафона: в лентах новостей его друзей будет отображаться публикация фотографии с кнопкой «Участвовать». 

Авторы наиболее популярных марафонов, которые покажут быстрый рост количества участников, смогут получить дополнительный охват на витрине и в ленте новостей в специальном разделе марафонов. Таким образом начинающие блогеры, новые группы и активные авторы могут получить дополнительное вовлечение своей аудитории.

Первым новый сервис протестировал Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. К марафону #Улыбнись, который был запущен ко Всемирному дню борьбы с инсультом, присоединились около 50 тысяч участников. 

Сервис «Марафоны» работает в десктопной и мобильной версиях соцсети. В мобильных приложениях на Android и iOS пользователи также могут участвовать в уже созданных марафонах, а вскоре смогут их создавать.

 
Теги: Новости
 
 
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Социальная сеть Одноклассники запустила «Марафоны» — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему, находить единомышленников,...
 
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