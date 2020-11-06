Золотовалютные резервы Беларуси едва заметно выросли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 485,6 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В октябре белорусские власти погасили внешние и внутренние обязательства на общую сумму около 222 миллионов долларов. Увеличению резервов способствовало привлечение внешнего займа, а также приобретение валюты на биржевых торгах.

"За октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на 164,2 миллиона долларов (на 2,2%) после снижения в сентябре на 136,4 миллиона долларов США (на 1,8%)", - уточнили в пресс-службе регулятора.

Месяцем ранее золотовалютные резервы в Беларуси снизились до порогового значения в 7,3 миллиарда долларов. Именно такие минимальные параметры заложены в основные направления денежно-кредитной политики белорусских властей на текущий год.

В предыдущие месяцы Нацбанк был вынужден выходить на биржу и продавать валюту, чтобы сбить ажиотажный спрос на нее, который возник после объявления результатов президентских выборов, повлекших за собой политический кризис.