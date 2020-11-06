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Литва намерена блокировать электроэнергию из Беларуси до 2025 года
06.11.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Электроэнергию из Беларуси не будут допускать на литовский рынок до 2025 года, такое заявление сделал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Во время правительственного часа в Сейме в четверг он сообщил, что коммерческий поток электроэнергии был остановлен в течение 32 минут после пуска Островецкой АЭС - первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября.
"Таким обнуленным он останется до 2025 года, когда завершится синхронизация сетей стран Балтии с Европой", – уточнил он.
Вайчюнас сообщил, что после синхронизации литовской с сетями континентальной Европы "технических возможностей для торговли электроэнергией с Беларусью не останется".
Конфликт из-за БелАЭС
Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси во вторник, 3 ноября. В ответ на это Литва сообщила о
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси и призвал Евросоюз "не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС ее электроэнергию".
Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Пропуск электроэнергии литовским оператором был прекращен после подключения первого блока БелАЭС к белорусской объединенной энергосистеме во вторник.
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