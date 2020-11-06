|
Российский кредит помог подрасти белорусским золотовалютным резервам в октябре
06.11.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 485,6 млн долларов (в эквиваленте), увеличившись за октябрь на 164,2 млн долларов (на 2,2%) после падения в сентябре на 136,4 млн долларов (на 1,8%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
С начала года резервы снизились на 20,3%, или на 2 907,9 млн долларов.
Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа (
В октябре 2020 года правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 222 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года резервы снизились на 20,3%, или на 2 907,9 млн долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)