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Российский кредит помог подрасти белорусским золотовалютным резервам в октябре

06.11.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 485,6 млн долларов (в эквиваленте), увеличившись за октябрь на 164,2 млн долларов (на 2,2%) после падения в сентябре на 136,4 млн долларов (на 1,8%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.


Фото: Reuters

С начала года резервы снизились на 20,3%, или на 2 907,9 млн долларов.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа (кредит ЕФСР на 500 млн долларов, средства уже частично использованы на погашение долга за природный газ), а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В октябре 2020 года правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 222 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала года резервы снизились на 20,3%, или на 2 907,9 млн долларов.
 
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