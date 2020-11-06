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Белорусы с начала года купили на 1,6 миллиарда долларов больше, чем продали
06.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Белорусы с начала текущего года купили на 1,64 миллиарда долларов больше, чем продали, об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным регулятора, в январе-октябре 2020 года физлица купили наличной и безналичной валюты на 8,4 миллиарда долларов в эквиваленте, при этом продали банкам 6,76 миллиарда долларов. Соответственно, чистая покупка иностранной валюты физлицами с начала года достигла суммы в 1,64 миллиарда долларов.
Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые являются резидентами Беларуси, за десять месяцев года приобрели иностранной валюты на 19,2 миллиарда долларов в эквиваленте, сдали – 18,1 миллиарда. То есть разница между куплей и продажей составила 1,1 миллиарда долларов.
За этот же период нерезиденты Беларуси купили валюты на 227,9 миллиона долларов в эквиваленте, продали более 711,4 миллиона долларов. Чистая продажа валюты от этой категории клиентов банков превысила 483,5 миллиона долларов.
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По данным Нацбанка, с января по октябрь физлица купили наличной и безналичной валюты на 8,4 миллиарда долларов в эквиваленте.
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