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Белорусы с начала года купили на 1,6 миллиарда долларов больше, чем продали

06.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Белорусы с начала текущего года купили на 1,64 миллиарда долларов больше, чем продали, об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным регулятора, в январе-октябре 2020 года физлица купили наличной и безналичной валюты на 8,4 миллиарда долларов в эквиваленте, при этом продали банкам 6,76 миллиарда долларов. Соответственно, чистая покупка иностранной валюты физлицами с начала года достигла суммы в 1,64 миллиарда долларов.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые являются резидентами Беларуси, за десять месяцев года приобрели иностранной валюты на 19,2 миллиарда долларов в эквиваленте, сдали – 18,1 миллиарда. То есть разница между куплей и продажей составила 1,1 миллиарда долларов.

За этот же период нерезиденты Беларуси купили валюты на 227,9 миллиона долларов в эквиваленте, продали более 711,4 миллиона долларов. Чистая продажа валюты от этой категории клиентов банков превысила 483,5 миллиона долларов.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По данным Нацбанка, с января по октябрь физлица купили наличной и безналичной валюты на 8,4 миллиарда долларов в эквиваленте.
 
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