«Бабарико не пытался скрыться или препятствовать расследованию». Суд рассмотрит жалобу его защиты

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей. Недавно стало известно, что Бабарико остается в СИЗО КГБ как минимум по 18 декабря .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Защита Бабарико ранее уже обжаловала заключение под стражу и продление срока содержания под стражей на два, а потом и четыре месяца, но суд те жалобы отклонил. Бабарико в заседаниях, несмотря на ходатайства адвокатов, не участвовал.

— Как и при рассмотрении предыдущих жалоб теперь защитой — и адвокатами, и самим Виктором Дмитриевичем, заявлено ходатайство обеспечить его участие в заседании при рассмотрении жалобы. Такое участие обвиняемого необходимо, чтобы, во-первых, лично сообщить обстоятельства в защиту своего права не подвергаться досудебной изоляции. То есть участие обвиняемого в заседании нужно не для изложения правовых аргументов, что является задачей адвоката, а именно для того, чтобы обвиняемый в качестве первоисточника сообщил факты — например, про отсутствие намерений скрываться от следствия. В этом плане никто не может полностью заменить обвиняемого, дать такие показания за него, — говорит адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Защитник добавляет, что суд именно до удаления в совещательную комнату должен исследовать все обстоятельства, чтобы оценить возможности альтернативных мер пресечения — например, личного поручительства. Допустим, согласие обвиняемого на применение к нему личного поручительства должно быть зафиксировано непосредственно от самого обвиняемого, и уходя в совещательную комнату для принятия решения, суд уже должен такого рода сведениями располагать.

— Конечно, этим все не исчерпывается. Проверяя обоснованность содержания под стражей, суд должен лично заслушать обвиняемого — это международный стандарт, тогда выяснение обстоятельств действительно можно сделать всесторонним, как того требует закон. Это нужно для того, чтобы не возникало сомнений о том, не является ли результат рассмотрения жалобы заранее предрешенным. Все это — важные условия реализации права на защиту, без них говорить про того, что право на защиту и справедливый суд обеспечено, вряд ли возможно. Ранее ни разу участие Виктора Дмитриевича в заседаниях не обеспечивалось. Надеемся, в этот раз что-то изменится, — говорит Лаевский.

Исходя из законодательства при рассмотрении жалобы на меру пресечения или на продление срока меры пресечения вопросы виновности или невиновности обвиняемого суд не рассматривает и выводы по ним делать не должен. Он должен исследовать только вопросы, имеются ли основания для меры пресечения, чем обоснован выбор самой жесткой меры — заключения под стражу, и подтверждены ли эти основания доказательствами того, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию.

— Защита опирается на то, что таких доказательств нет — Виктор Бабарико никогда не пытался скрыться или препятствовать расследованию. И что особенно важно — не доказана невозможность или недостаточность применить иную меру пресечения, альтернативную заключению под стражу. Кроме того, суд должен проверять, не нарушено ли право обвиняемого на защиту при принятии решения о продлении меры пресечения. И в этом плане защита уже неоднократно обращала внимание на то, что обвинение, которое не отражает конкретных обстоятельств инкриминируемого деяния, нарушает право на защиту. Поэтому и продление срока содержания под стражей на основе такого обвинения — тоже нарушает право на защиту, а значит, подлежит отмене, — считает адвокат Виктора Бабарико.