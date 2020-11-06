|
Что происходит в стране 6 ноября
06.11.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в пятницу торжественно открывают третью ветку метро, на станцию «Ковальская Слобода»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в пятницу торжественно открывают третью ветку метро, на станцию «Ковальская Слобода» приехал Александр Лукашенко. А в городе продолжаются протестные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)