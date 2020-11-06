ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интерес белорусов к покупке валюты в октябре вновь вырос

06.11.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После августовского рекордного интереса к валюте белорусы снизили покупку наличной валюты более чем на треть в сентябре, но в октябре объемы вновь пошли в рост — плюс 8,6%, и покупка достигла 502,6 млн долларов. При этом второй месяц граждане являются чистыми продавцами наличной валюты. Об этом сообщает Нацбанк.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Продажа наличной валюты гражданами в октябре выросла на 2,6%, до 533,4 млн долларов. За месяц продажа превысила покупку на 30,8 млн долларов.

По итогам десяти месяцев белорусы купили наличными на 159,1 млн долларов больше, чем сдали. Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало.

С апреля граждане снова были чистыми продавцами наличной валюты, но в июле, когда развернулось дело Белгазпромбанка и избирательная кампания, ситуация вновь поменялась. В августе, когда после президентских выборов начались массовые протесты, рубль обновил исторический минимум к доллару.

С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-октября безналичная покупка превысила продажу уже на 1 639,9 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования по итогам десяти месяцев были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 1 117,4 1 348,6 млн долларов). В октябре предприятия больше продали, как обычно бывает в период уплаты квартальных налогов.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После августовского рекордного интереса к валюте белорусы снизили покупку наличной валюты более чем на треть в сентябре, но в октябре объемы вновь пошли в рост -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко опять хочет получить месторождение нефти в России. Чем он готов пожертвовать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика