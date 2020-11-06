Интерес белорусов к покупке валюты в октябре вновь вырос

Источник материала: Tut.by

После августовского рекордного интереса к валюте белорусы снизили покупку наличной валюты более чем на треть в сентябре, но в октябре объемы вновь пошли в рост — плюс 8,6%, и покупка достигла 502,6 млн долларов. При этом второй месяц граждане являются чистыми продавцами наличной валюты. Об этом сообщает Нацбанк .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Продажа наличной валюты гражданами в октябре выросла на 2,6%, до 533,4 млн долларов. За месяц продажа превысила покупку на 30,8 млн долларов.

По итогам десяти месяцев белорусы купили наличными на 159,1 млн долларов больше, чем сдали. Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало.

С апреля граждане снова были чистыми продавцами наличной валюты, но в июле, когда развернулось дело Белгазпромбанка и избирательная кампания, ситуация вновь поменялась. В августе, когда после президентских выборов начались массовые протесты, рубль обновил исторический минимум к доллару.

С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-октября безналичная покупка превысила продажу уже на 1 639,9 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования по итогам десяти месяцев были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 1 117,4 1 348,6 млн долларов). В октябре предприятия больше продали, как обычно бывает в период уплаты квартальных налогов.