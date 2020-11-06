Доллар и евро дешевеют: какие курсы установили банки перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. В столичных обменниках утром в пятницу доллар можно приобрести по курсу от 2,583 рубля, евро - от 3,058 рубля, российский рубль - от 3,345 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

Последние торги на текущей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с падения доллара и евро. При этом российский рубль снова немного подорожал. Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать курсы валют.

Доллар дешевле всего по курсу в 2,583 рубля можно купить в "РРБ-Банке". В "Альфа-Банке", "Технобанке" и "Паритетбанке" американскую валюту продают по 2,585 рубля, в "БСБ Банке" – по 2,587 рубля. В других банках Минска доллар можно найти по курсу от 2,589 до 2,64 рубля.

Лучший курс евро в 3,058 рубля предлагают в пятницу "Альфа-Банк", "РРБ-Банк" и "Паритетбанк". В "БСБ Банке" евро реализуют по курсу 3,06 рубля, в "Технобанке" - по 3,063 рубля. В остальных обменниках столицы курс общеевропейской валюты колеблется от 3,065 до 3,12 рубля.

Самый выгодный курс продажи российского рубля в 3,345 белорусского рубля за сотню в пятницу установили в некоторых отделениях "Паритетбанка". В "БСБ Банке" российский рубль продают по 3,347 рубля, в "Банке Решение" и "Тенобанке" - по 3,35 рубля. Кроме того, российскую валюту минские банки реализуют по курсу от 3,354 до 3,43 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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