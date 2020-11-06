Беларусь - ОБСЕ: Любое правительство может допускать ошибки или принимать далекие от идеальных решения

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти не считают представленный ОБСЕ в рамках Московского механизма доклад по выборам в Беларуси, юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями. Об этом говорится в обращении Постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ к Постоянному совету ОБСЕ, которое есть в распоряжении редакции TUT.BY.



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Правительство Беларуси, как отмечается в обращении, в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ. Такое давление, по мнению официального Минска, идет вразрез с духом Хельсинского Заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации.

— Сегодня делегация Беларуси вынуждена повторить, что правительство Беларуси категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повода для запуска Московского механизма. Подробную информацию о ситуации в стране наша делегация доводила практически на каждом заседании Постоянного совета, — говорится в обращении.

Белорусская сторона считает, что страны-инициаторы, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога в рамках ОБСЕ, запустили наиболее жесткий и конфронтационный вариант применения Московского механизма, который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон.

— Мы считаем, что Московский механизм на сегодняшний день окончательно устарел и не является инструментом диалога и конструктивного сотрудничества. Его неконсенсусный и, по сути, конфронтационный характер противоречит стратегическим целям нашей Организации, — считает Постоянное представительство Беларуси при ОБСЕ.

Главная проблема Московского механизма, по мнению белорусской стороны, состоит в том, что он был задуман и, возможно, мог бы работать в далекое от нас время, когда будущее представлялось многим счастливым «концом истории»: торжество либеральной демократии, конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн.

— Сегодня мы хорошо понимаем, что живем в совсем другом мире. Отсутствие минимального доверия между государствами, всеобщая подозрительность и открытая враждебность определяют сегодня конфронтационную тональность и невысокое качество нашего диалога, — говорится в обращении.

Белорусская сторона считает, что конструктивной, доверительной связи с белорусскими официальными властями у государств-инициаторов Московского механизма сегодня нет.

— И, судя по выбору методов влияния на позицию белорусских властей, которые в большинстве случаев носят санкционно-наказующий характер, они вряд ли всерьез стремятся к построению такого взаимодействия с властями в Беларуси на равноправной и взаимоуважительной основе, — считают там.

Оценивая происходящее сегодня в Беларуси, считают в представительстве, важно также понимать, что культурно-ментальное поле, в котором страна живет последнее столетие, включает в себя как один из важнейших идеологических столпов максиму о том, что только та власть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться.

Сегодня власти Беларуси не скрывают и говорят об этом открыто, что ощущают угрозу серьезного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны. В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жесткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности.

— Мы знаем, что каждое правительство самостоятельно делает выбор инструментария, необходимого для решения этой задачи. Любое национальное правительство может допускать в этой работе ошибки или принимать далекие от идеальных решения. Однако в мире нет ни одного учебника с четко прописанной последовательностью шагов, необходимых для решения в конкретной страновой ситуации главной задачи любой государственной власти — как найти «золотую середину» между обеспечением в полной мере прав и свобод граждан и поддержанием в обществе необходимого уровня безопасности и порядка. Поиск этой «золотой середины» — исключительное право и одновременно исключительная ответственность государственных властей каждого суверенного государства. Мы призываем провести ревизию использования «Московского механизма» как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению, — говорится в обращении.

Напомним, в отношении Беларуси второй раз в истории применен Московский механизм ОБСЕ: миссия экспертов будет направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. Это уже второй случай создания подобной группы в отношении Беларуси. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в 2010 году. TUT.BY ранее объяснял , что это значит для Беларуси и к чему это приведет.

5 ноября на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ был представлен доклад в рамках Московского механизма, в котором говорится , что президентские выборы в Беларуси имели очевидные недостатки, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом, не были свободными и справедливыми.