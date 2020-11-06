Минчане оплатили коммуналку в октябре более чем на 100%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Оплата за жилищно-коммунальные услуги в октябре составила 100,65%, об этом сообщили в официальном Тelegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.

"Собираемость оплаты за ЖКУ в Минске в октябре превысила 100%, то есть жители оплатили ЖКУ на 100,65%. А это значит, что минчанами оплачены не только счета в сентябре, но и погашена часть образовавшейся ранее задолженности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, после прошедших выборов президента различные Telegram-каналы призывали белорусов массово не оплачивать коммунальные услуги, объявив таким образом своеобразный бойкот. Как заявил в октябре министр ЖКХ Андрей Хмель, люди массово не отреагировали на такие призывы .

При этом в Едином расчетно-справочном центре Минска (ЕРСЦ) сообщали, что по состоянию на 1 октября только за последний квартал сумма имевшегося долга за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, увеличилась на один миллион рублей и составила 8 миллионов 932 тысячи рублей.