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Минчане оплатили коммуналку в октябре более чем на 100%

06.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Оплата за жилищно-коммунальные услуги в октябре составила 100,65%, об этом сообщили в официальном Тelegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Собираемость оплаты за ЖКУ в Минске в октябре превысила 100%, то есть жители  оплатили ЖКУ на 100,65%. А это значит, что минчанами оплачены не только счета в сентябре, но и погашена часть образовавшейся ранее задолженности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, после прошедших выборов президента различные Telegram-каналы призывали белорусов массово не оплачивать коммунальные услуги, объявив таким образом своеобразный бойкот. Как заявил в октябре министр ЖКХ Андрей Хмель, люди массово не отреагировали на такие призывы.

При этом в Едином расчетно-справочном центре Минска (ЕРСЦ) сообщали, что по состоянию на 1 октября только за последний квартал сумма имевшегося долга за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, увеличилась на один миллион рублей и  составила 8 миллионов 932 тысячи рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Жители столицы оплатили не только счета за сентябрь, но и имевшиеся ранее задолженности по жилищно-коммунальным услугам.
 
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