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Минчане оплатили коммуналку в октябре более чем на 100%
06.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Оплата за жилищно-коммунальные услуги в октябре составила 100,65%, об этом сообщили в официальном Тelegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Собираемость оплаты за ЖКУ в Минске в октябре превысила 100%, то есть жители оплатили ЖКУ на 100,65%. А это значит, что минчанами оплачены не только счета в сентябре, но и погашена часть образовавшейся ранее задолженности", - сообщили в ведомстве.
Напомним, после прошедших выборов президента различные Telegram-каналы призывали белорусов массово не оплачивать коммунальные услуги, объявив таким образом своеобразный бойкот. Как заявил в октябре министр ЖКХ Андрей Хмель, люди массово
При этом в Едином расчетно-справочном центре Минска (ЕРСЦ) сообщали, что по состоянию на 1 октября только за последний квартал сумма имевшегося долга за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе,
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Жители столицы оплатили не только счета за сентябрь, но и имевшиеся ранее задолженности по жилищно-коммунальным услугам.
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