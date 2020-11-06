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Глава внешней разведки РФ: Мы сообщаем белорусским коллегам о том, что думают, что делают западные оппоненты
06.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российские спецслужбы делятся информацией с белорусскими коллегами о том, «что думают, что делают западные оппоненты», а также отметил, что в нашей стране применяются традиционные технологии «цветных революций». Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости", которое он дал Дмитрию Киселеву. Само интервью
Нарышкин заявил, что Служба внешней разведки оценивает происходящее в нашей стране с точки зрения Запада, а полученными данными и аналитикой делится с белорусской стороной.
— Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтобы расшатать ситуацию внутри Беларуси, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам, — рассказал Нарышкин.
По его словам, «западные оппоненты» пытаются примерять белорусскую ситуацию для России. Нарышкин отметил, что в нашей стране используются традиционные технологии «цветных революций» и не применяются иные, ранее неизвестные подходы.
— Ничего нового. И ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен.
Напомним, Сергей Нарышкин уже делал
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Глава внешней разведки РФ: Мы сообщаем белорусским коллегам о том, что думают, что делают западные оппоненты
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российские спецслужбы делятся информацией с белорусскими коллегами о том, «что думают, что делают...
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