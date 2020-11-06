Глава внешней разведки РФ: Мы сообщаем белорусским коллегам о том, что думают, что делают западные оппоненты

Источник материала: Tut.by

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российские спецслужбы делятся информацией с белорусскими коллегами о том, «что думают, что делают западные оппоненты», а также отметил, что в нашей стране применяются традиционные технологии «цветных революций». Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости", которое он дал Дмитрию Киселеву. Само интервью приводит Sputnik.



Сергей Нарышкин. Фото: пресс-бюро СВР России

Нарышкин заявил, что Служба внешней разведки оценивает происходящее в нашей стране с точки зрения Запада, а полученными данными и аналитикой делится с белорусской стороной.

— Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтобы расшатать ситуацию внутри Беларуси, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам, — рассказал Нарышкин.

По его словам, «западные оппоненты» пытаются примерять белорусскую ситуацию для России. Нарышкин отметил, что в нашей стране используются традиционные технологии «цветных революций» и не применяются иные, ранее неизвестные подходы.

— Ничего нового. И ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен.

Напомним, Сергей Нарышкин уже делал заявления , касающиеся ситуации в Беларуси. В конце сентября он заявил, что организаторов протестов в нашей стране готовят в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона. Он также обвинил США во вмешательстве в религиозную ситуацию в Беларуси: якобы они подталкивают католиков к выступлениям против властей и стремятся столкнуть представителей разных конфессий. Тогда же он сообщил о готовящейся провокации, которая, по его словам, будет заключаться в аресте или даже убийстве одного из «авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви».