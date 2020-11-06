ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар, евро и российский рубль подешевели накануне выходных

06.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

Последние торги на текущей неделе начались с падения доллара и евро и подорожания российского рубля. К окончанию торгов ситуация изменилась, и белорусский рубль укрепился по отношению ко всем трем основным валютам корзины.

По итогам торгов 6 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:

  • 1 доллар - 2,578 рубля
  • 1 евро - 3,0537 рубля
  • 100 российских рублей - 3,3365 белорусского рубля

Со вчерашнего дня доллара подешевел на 1,43% и сбросил сразу 0,0373 рубля, евро просел на 0,71% и потерял 0,0219 рубля. Меньше всего ослаб российский рубль: на 0,22% или 0,0073 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам последних на этой неделе торгов доллар потерял почти четыре копейки, евро подешевел на две копейки.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика