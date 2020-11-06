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Доллар, евро и российский рубль подешевели накануне выходных
06.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.
Последние торги на текущей неделе начались с падения доллара и евро и подорожания российского рубля. К окончанию торгов ситуация изменилась, и белорусский рубль укрепился по отношению ко всем трем основным валютам корзины.
По итогам торгов 6 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:
Со вчерашнего дня доллара подешевел на 1,43% и сбросил сразу 0,0373 рубля, евро просел на 0,71% и потерял 0,0219 рубля. Меньше всего ослаб российский рубль: на 0,22% или 0,0073 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам последних на этой неделе торгов доллар потерял почти четыре копейки, евро подешевел на две копейки.
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