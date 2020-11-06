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Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жилье

06.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Беларусбанк поменял условия выдачи льготных кредитов на строительство жилья, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Напомним, в сентябре Беларусбанк временно приостанавливал выдачу льготных кредитов на жилье по 240-му указу президента, но с 15 октября возобновил прием новых заявок. При этом кредиты продолжили выдавать только на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в текущем году.

С 6 ноября это условие меняется: теперь кредит по 240-му указу в Беларусбанке можно получить также на строящееся жилье, которое будет сдано в 2021 году, согласно пообъектным сведениям, предоставленным министерством архитектуры и строительства.

"Дополнительно обращаем внимание наших клиентов, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом №240 сохраняются неизменными – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%", - подчеркнули в банке.

Соответственно, размер процентной ставки по таким кредитам отсанется на уровне 10,75% годовых.

Подробную информацию и консультацию по выдаче льготных кредитов на жилье можно получить на корпоративном сайте банке или в контакт-центр по единому номеру 147.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь получить кредит по 240-му указу можно не только по объектам жилищного строительства, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, но и по домам,...
 
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