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Беларусбанк изменил условия выдачи льготных кредитов на жилье
06.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Беларусбанк поменял условия выдачи льготных кредитов на строительство жилья, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, в сентябре Беларусбанк временно приостанавливал выдачу льготных кредитов на жилье по 240-му указу президента, но с 15 октября возобновил прием новых заявок. При этом кредиты продолжили выдавать только на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в текущем году.
С 6 ноября это условие меняется: теперь кредит по 240-му указу в Беларусбанке можно получить также на строящееся жилье, которое будет сдано в 2021 году, согласно пообъектным сведениям, предоставленным министерством архитектуры и строительства.
"Дополнительно обращаем внимание наших клиентов, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом №240 сохраняются неизменными – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%", - подчеркнули в банке.
Соответственно, размер процентной ставки по таким кредитам отсанется на уровне 10,75% годовых.
Подробную информацию и консультацию по выдаче льготных кредитов на жилье можно получить на корпоративном сайте банке или в контакт-центр по единому номеру 147.
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Теперь получить кредит по 240-му указу можно не только по объектам жилищного строительства, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, но и по домам,...
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