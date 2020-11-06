Где можно купить смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro со скидкой

В МТС стартовали продажи долгожданных смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Всем первым покупателям и оформившим предзаказ предоставляется возможность приобрести некоторые фирменные аксессуары Apple со скидкой до 40%.

Представители последнего поколения линейки iPhone получили ряд существенных новшеств, что позволит взаимодействовать со смартфонами Apple на новом уровне.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro работают на базе сверхбыстрого процессора A14 Bionic, который выполнен по 5‑нанометровой технологии, способен совершать 11 трлн операций в секунду, позволяет максимально быстро решать задачи связанные с обработкой фото и видео, а также обеспечивает работу в сетях 5G.

Смартфоны получили защиту от попадания пыли и влаги согласно стандарту IP68. Специально для них разработаны новые аксессуары MagSafe, в основе которых лежит комбинация из особой системы крепления и зарядки. Они мгновенно примагничиваются и осуществляют более быструю беспроводную зарядку.

Обе модели оснащены ярким 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2532×1170 точек и плотностью 460 пикселей на дюйм. С внешней стороны экран защищен передней панелью Ceramic Shield, которая значительно снижает риск повреждения дисплея при падении.

Базовый iPhone 12 с объемом памяти 64 ГБ можно приобрести за 2999 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 304 рубля, а на два года – 154 рубля. Версия со 128 ГБ памяти доступна за 3299 рублей, а с 256 ГБ – за 3699 рублей.

В материалах корпуса iPhone 12 Pro используется нержавеющая сталь, а его основная камера усилена дополнительным третьим объективом и сенсором LiDAR. Третий телефотомодуль улучшает возможности портретной съемки, дает возможность оптического приближения, обеспечивает 10-кратный цифровой зум и умеет работать в Ночном режиме. LiDAR значительно ускоряет фокусировку остальных камер и используется в приложениях дополненной реальности.

Стать счастливым обладателем iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти можно за 3899 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 385 рублей, а на два года – 195 рублей. Версия с внутренним накопителем на 256 ГБ предлагается за 4299 рублей. Оформить в рассрочку ее можно с платежами 425 или 215 рубля в месяц – на год или два соответственно.

Все, оформившие предоплаченный предзаказ, а также первые покупатели iPhone 12 и iPhone 12 Pro по 8 ноября могут дополнительно приобрести адаптер Apple 20W USB-C Power Adapter и чехол iPhone 12/12Pro MagSafe со скидкой до 40%.