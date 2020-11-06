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ЗВР Беларуси в октябре выросли на 2,2%
06.11.2020 13:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
О росте золотовалютных резервов страны
Там сказано, что ЗВР в октябре увеличились на 164,2 млн долларов, что равняется 2,2 процентам по отношению с сентябрем. На 1 ноября они составляли 7 485 500 долларов (в эквиваленте).
Напомним, август стал месяцем серьезного падения финансовых резервов – они уменьшились на 15,8 процентов (1,3 млрд долларов). Сентябрь показал тоже падение, но уже не столь сильное – 1,8 процентов, или 136,4 млн долларов.
Нацбанк сообщает, что падение удалось остановить благодаря привлечению внешнего займа и покупке валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
В октябре белорусское правительство заплатило по долгам около 222 миллионов долларов.
Напомним, золотовалютные резервы страны в сентябре снова
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О росте золотовалютных резервов страны сообщается на официальном сайте Нацбанка.
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