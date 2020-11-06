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ЗВР Беларуси в октябре выросли на 2,2%

06.11.2020 13:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О росте золотовалютных резервов страны сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Там сказано, что ЗВР в октябре увеличились на 164,2 млн долларов, что равняется 2,2 процентам по отношению с сентябрем. На 1 ноября они составляли 7 485 500 долларов (в эквиваленте).

Напомним, август стал месяцем серьезного падения финансовых резервов – они уменьшились на 15,8 процентов (1,3 млрд долларов). Сентябрь показал тоже падение, но уже не столь сильное – 1,8 процентов, или 136,4 млн долларов.

Нацбанк сообщает, что падение удалось остановить благодаря привлечению внешнего займа и покупке валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В октябре белорусское правительство заплатило по долгам около 222 миллионов долларов. 

Напомним, золотовалютные резервы страны в сентябре снова сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлены денежно-кредитной политики, является пороговым, после рекордного снижения в августе на 1 399,6 млн долларов, что составило 15,8%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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О росте золотовалютных резервов страны сообщается на официальном сайте Нацбанка.
 
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