ЗВР Беларуси в октябре выросли на 2,2%

О росте золотовалютных резервов страны сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Там сказано, что ЗВР в октябре увеличились на 164,2 млн долларов, что равняется 2,2 процентам по отношению с сентябрем. На 1 ноября они составляли 7 485 500 долларов (в эквиваленте).

Напомним, август стал месяцем серьезного падения финансовых резервов – они уменьшились на 15,8 процентов (1,3 млрд долларов). Сентябрь показал тоже падение, но уже не столь сильное – 1,8 процентов, или 136,4 млн долларов.

Нацбанк сообщает, что падение удалось остановить благодаря привлечению внешнего займа и покупке валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В октябре белорусское правительство заплатило по долгам около 222 миллионов долларов.