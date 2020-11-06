Лукашенко объяснил, зачем в Беларуси нужна еще одна АЭС

Белорусскую атомную электростанцию Александр Лукашенко откроет 7 ноября.

Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе.

При этом президент считает, что Беларуси нужна еще одна атомная электростанция – чтобы уйти от зависимости по углеводородам, о чем он заявил во время открытия третьей линии минского метро в пятницу.

Лукашенко напомнил, что первый блок БелАЭС уже включен в объединенную энергосистему страны.

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам», - подчеркнул президент. Он назвал ввод АЭС – «счастьем» и «подарком».