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Лукашенко объяснил, зачем в Беларуси нужна еще одна АЭС

06.11.2020 15:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусскую атомную электростанцию Александр Лукашенко откроет 7 ноября.

Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе.

При этом президент считает, что Беларуси нужна еще одна атомная электростанция – чтобы уйти от зависимости по углеводородам, о чем он заявил во время открытия третьей линии минского метро в пятницу.

Лукашенко напомнил, что первый блок БелАЭС уже включен в объединенную энергосистему страны.

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам», - подчеркнул президент. Он назвал ввод АЭС – «счастьем» и «подарком».

  • Четыре новые станции метро (3-ей линии) в Минске президент открыл 6 ноября, где завил, что стране нужна еще одна атомная станция.
  • Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС был включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30.
  • Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. Они считают, что запуск ее небезопасен.
  • В Латвии недавно утвердили методику по недопущению попадания в электросети электричества, выработанного на БелАЭС.
  • Ранее Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. 
  • 16 сентября Александр Лукашенко заявил, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС состоится 7 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскую атомную электростанцию Александр Лукашенко откроет 7 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской...
 
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