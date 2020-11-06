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Премьер Беларуси пожурил соседей за "мелочную конкуренцию" в IT
06.11.2020 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Беларусь заинтересована во взаимодействии со всеми странами в вопросах развития цифрового общества, заявил премьер-министр Роман Головченко во время видеоконференции с заседания Совета глав правительств СНГ.
© Photo : Пресс-служба ПВТ
В августе после объявления результатов выборов президента в стране начались
В свою очередь Литва и Латвия заявили о заинтересованности в
"К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора", - констатировал глава белорусского правительства.
После чего особо подчеркнул, что "Беларусь в СНГ и всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию".
Роман Головченко сказал, что "в русле реализации инициативы по созданию в СНГ пояса цифрового добрососедства" белорусская сторона положительно оценивает проект соглашения об информационном взаимодействие стран союза в области цифрового развития общества.
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Ранее о своей заинтересованности в релокации белорусских компаний в сфере высоких технологий заявили в Вильнюсе, Риге и Киеве.
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