Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Беларусь заинтересована во взаимодействии со всеми странами в вопросах развития цифрового общества, заявил премьер-министр Роман Головченко во время видеоконференции с заседания Совета глав правительств СНГ.

В августе после объявления результатов выборов президента в стране начались акции протестов , которые привели к задержаниям и силовым разгонам участников. После этого некоторые белорусские компании заявили о желании релокации.

В свою очередь Литва и Латвия заявили о заинтересованности в приходе на собственный рынок белорусских компаний из сферы высоких технологий. Украина приняла специальные правовые решения, которые должны были облегчить такой переезд из Беларуси для программистов. Белорусское министерство иностранных дел отреагировало на это нотой протеста, в которой осуждались действия Киева.

"К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора", - констатировал глава белорусского правительства.

После чего особо подчеркнул, что "Беларусь в СНГ и всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию".

Роман Головченко сказал, что "в русле реализации инициативы по созданию в СНГ пояса цифрового добрососедства" белорусская сторона положительно оценивает проект соглашения об информационном взаимодействие стран союза в области цифрового развития общества.

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