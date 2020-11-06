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Блогеру Пальчису предъявили обвинения по статье об организации массовых беспорядков

06.11.2020 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогеру Эдуарду Пальчису предъявлены обвинения по уголовной статье об организации массовых беспорядков. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщается, 6 ноября Эдуарду Пальчису официально было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков), а руководителем следственной группы был назначен Андрей Евлаш.

Напомним, о том, что блогер является фигурантом уголовного дела, стало известно в конце октября, когда он не вышел на свободу после окончания 30-суточного административного ареста. За месяц до этого жена Эдуарда Пальчиса сообщила о его исчезновении, а вскоре он нашелся в ЦИП Окрестина.

В июне Пальчис два раза был заочно приговорен судом к 15 суткам ареста.

Пять лет назад Эдуард Пальчис уже проходил по уголовному делу. На своем сайте Пальчис публиковал материалы с критикой белорусских и российских властей под псевдонимом Джон Сильвер. После задержания КГБ в 2015 году он переехал в Украину. В январе 2016 года его арестовали в России, а в конце мая экстрадировали в Беларусь.

Обвинения Эдуарду Пальчису предъявляли по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни — его усмотрели в девяти публикациях на сайте); а также по ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) — речь о неких двух коллажах.

Белорусские правозащитники признали Пальчиса политзаключенным. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала к его освобождению.

В конце октября 2016 года Мингорсуд признал виновным блогера Эдуарда Пальчиса и приговорил его к 1 году и 9 месяцам без направления в учреждение открытого типа. Пальчиса освободили в зале суда. С учетом уже проведенного времени в СИЗО ему оставалось провести под подпиской о невыезде всего месяц.

 
 
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До этого Эдуард Пальчис не вышел на свободу после окончания 30-суточного административного ареста.
 
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