|
Мария Колесникова остается под стражей до января
06.11.2020 16:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 января, сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.
Ранее Следственный комитет отказал изменить меру пресечения для Колесниковой с содержания под стражу на залог. Как сообщили в пресс-службе Бабарико, в СК это объяснили тем, что избранная мера пресечения является наиболее целесообразной и эффективной.
Недавно срок содержания под стражей продлили и Виктору Бабарико — он остается в СИЗО КГБ по 18 декабря. Суд 6 ноября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Следственный комитет отказался изменить меру пресечения для Колесниковой с содержания под стражей на залог.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)