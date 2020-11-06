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Мария Колесникова остается под стражей до января

06.11.2020 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 января, сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Ранее Следственный комитет отказал изменить меру пресечения для Колесниковой с содержания под стражу на залог. Как сообщили в пресс-службе Бабарико, в СК это объяснили тем, что избранная мера пресечения является наиболее целесообразной и эффективной.

Недавно срок содержания под стражей продлили и Виктору Бабарико — он остается в СИЗО КГБ по 18 декабря. Суд 6 ноября отказал защитникам Бабарико в удовлетворении жалобы на продление срока его содержания под стражей.

 
 
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Ранее Следственный комитет отказался изменить меру пресечения для Колесниковой с содержания под стражей на залог.
 
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