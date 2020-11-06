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От $1350 до $2000 за «квадрат». В продаже появились новые квартиры в ЖК “Фарфоровый”
06.11.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«ИНФОРЕАЛТ» предложил к долевому строительству 36 квартир в ЖК «Фарфоровый». Всего в продажу поступило 23 «однушки» и 13 «трешек».
ЖК «Фарфоровый» возводится в квартале пр.Машерова-ул.Кропоткина-ул.Червякова на месте фарфорового завода. Застройщик называет комплекс «мини-сити» – территория застройки пешеходная, помимо жилья здесь предусмотрена богатая инфраструктура. Комплекс состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.
Все здания строятся по индивидуальным проектам из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Фасады – вентилируемые. В жилых домах предусмотрены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах – квартиры с террасами.
Высота потолков со 2 по 12 этажи – 2,8 м, с 13 по 15 этажи – 3 метра. Из «фишек» - во многих квартирах по 2 санузла, нестандартно большие окна, французские балконы, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах – места для консьержей, санузлы, цифровые фоторамки, а лифты оборудованы панорамным окном.
Сейчас застройщик предложил дольщикам купить:
Дом сдается в эксплуатацию в сентябре 2021 года.
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«ИНФОРЕАЛТ» предложил к долевому строительству 36 квартир в ЖК «Фарфоровый». Всего в продажу поступило 23 «однушки» и 13 «трешек». Купить квартиру в новостройке...
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