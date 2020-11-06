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Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников
06.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский союз утвердил дополнительный список белорусских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции: в него вошел в том числе и Александр Лукашенко. Об этом
Как сообщается, решение принято «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам». Помимо Александра Лукашенко в списке еще 14 человек:
Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси;
Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;
Иван Тертель — председатель КГБ, бывший председатель КГК;
Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси;
Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;
Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;
Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;
Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;
Игорь Бузовский — заместитель министра информации;
Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Беларуси;
Сергей Зубков — командир группы «Альфа» КГБ Беларуси;
Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;
Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.
Напомним, 2 октября ЕС
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Европейский союз утвердил дополнительный список белорусских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции: в него вошел в том числе и...
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