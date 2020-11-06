Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников

Источник материала: Tut.by

Европейский союз утвердил дополнительный список белорусских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции: в него вошел в том числе и Александр Лукашенко. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сообщается, решение принято «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам». Помимо Александра Лукашенко в списке еще 14 человек:

Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси;

Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;

Иван Тертель — председатель КГБ, бывший председатель КГК;

Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси;

Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;

Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз;

Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;

Игорь Бузовский — заместитель министра информации;

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Беларуси;

Сергей Зубков — командир группы «Альфа» КГБ Беларуси;

Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;

Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Вскоре совет ЕС в своем заявлении выразил готовность ввести новые ограничительные меры против организаций и высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация в нашей стране не улучшится.