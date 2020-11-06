ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников

06.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Европейский союз утвердил дополнительный список белорусских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции: в него вошел в том числе и Александр Лукашенко. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сообщается, решение принято «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам». Помимо Александра Лукашенко в списке еще 14 человек:

Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси;

Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;

Иван Тертель — председатель КГБ, бывший председатель КГК;

Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси;

Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;

Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз;

Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;

Игорь Бузовский — заместитель министра информации;

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Беларуси;

Сергей Зубков — командир группы «Альфа» КГБ Беларуси;

Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;

Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.

Напомним, 2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».
Вскоре совет ЕС в своем заявлении выразил готовность ввести новые ограничительные меры против организаций и высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация в нашей стране не улучшится.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз утвердил дополнительный список белорусских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции: в него вошел в том числе и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Блогеру Пальчису предъявили обвинения по статье об организации массовых беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика