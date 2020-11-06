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Лукашенко: «Гарантирую вам новые выборы»
06.11.2020 18:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На открытии новых станций столичного метро Александр Лукашенко пообещал провести новые президентские выборы в Беларуси и назвал для этого единственное условие. Об этом
Александр Лукашенко пообещал, что в стране состоится новое голосование, правда, указал определенное условие для его проведения.
— Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую.
Также Лукашенко вспомнил об интересе западных стран к ситуации в Беларуси, предложив им сперва заняться внутренними делами.
— Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы.
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На открытии новых станций столичного метро Александр Лукашенко пообещал провести новые президентские выборы в Беларуси и назвал для этого единственное условие.
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