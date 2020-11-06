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Головченко упрекнул соседей Беларуси в мелочной конкуренции в IT-сфере

06.11.2020 20:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Роман Головченко в ходе сегодняшней видеоконференции глав правительств стран СНГ упрекнул соседей Беларуси в нечестной конкуренции в IT-сфере. Это следует из сообщения пресс-службы правительства.


Фото: government.ru

Головченко положительно оценил межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года.

— К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора. При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию, — сказал белорусский премьер.

Роман Головченко не уточнил, о каких именно соседях Беларуси идет речь. В последнее время Польша, страны Балтии и Украина объявили о готовности принять белорусских айтишников. Но, судя по тому, что заявление было сделано на заседании глав правительств СНГ, то имеется в виду Украина. Тем более что в октябре президент этой страны Владимир Зеленский одобрил указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». В связи с этим МИД Беларуси направил послу Украины ноту.

 
 
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В последнее время Польша, страны Балтии и Украина объявили о готовности принять белорусских айтишников.
 
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