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Головченко упрекнул соседей Беларуси в мелочной конкуренции в IT-сфере
06.11.2020 20:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Роман Головченко в ходе сегодняшней видеоконференции глав правительств стран СНГ упрекнул соседей Беларуси в нечестной конкуренции в IT-сфере. Это следует из
Головченко положительно оценил межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года.
— К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора. При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию, — сказал белорусский премьер.
Роман Головченко не уточнил, о каких именно соседях Беларуси идет речь. В последнее время Польша, страны Балтии и Украина
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В последнее время Польша, страны Балтии и Украина объявили о готовности принять белорусских айтишников.
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